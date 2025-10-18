Četvoro saradnika Milorada Dodika skinuto je sa američke crne liste, potvrdila je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC)

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC), koja djeluje pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država, uklonila je sa svoje liste sankcionisanih osoba četiri pojedinca iz Republike Srpske, bliska saradnika bivšeg predsjednika RS Milorada Dodika.

Kako navodi portal CDM, sa crne liste su skinuti Jelena Pajić Baštinac, Danijel Dragičević, Goran Raković i Dijana Milanković.

Sankcije su im bile uvedene u različitim periodima, zbog povezanosti s organizacijom proslave Dana Republike Srpske 9. januara – datuma koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, ocijenivši da njegovo obilježavanje predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Jelena Pajić Baštinac, generalna sekretarka predsjednika RS, bila je član organizacionog odbora i imala ključnu ulogu u planiranju proslave.

Američki mediji, uključujući New York Times, ranije su pisali da su sankcije Danijelu Dragičeviću bile ublažene nakon određenih diplomatskih aktivnosti, a sada je i on u potpunosti uklonjen sa OFAC-ove liste.

Goran Raković je, kao tadašnji šef Kancelarije za protokol predsjednika RS, označen kao jedan od organizatora događaja po nalogu Milorada Dodika.

Dijana Milanković, direktorica RTRS-a, bila je sankcionisana zbog, kako se navodi, medijske podrške neustavnim aktivnostima vezanim za Dan RS.

OFAC nije iznio detaljnije razloge za ukidanje sankcija.



