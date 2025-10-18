Imenovanje Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske do izbora novog trebalo bi da omogući nesmetano funkcionisanje institucije predsjednika Republike.

Izvor: RTRS printscreen

Narodna skupština Republike Srpske, na 27. posebnoj sednici, usvojila je Odluku o imenovanju Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske.

Za ovu odluku je glasalo 48 poslanika, dok je četvoro bilo protiv.

U obrazloženju odluke navedeno je da, u uslovima protivustavnog i nezakonitog djelovanja Suda BiH i Centralne izborne komisije, koji svojim odlukama onemogućavaju demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da vrši svoju funkciju, Narodna skupština djeluje radi zaštite Ustava Srpske.

Za skupštinsku većinu imenovanje je iznuđen potez koji predstavlja pokušaj izlaska iz najveće krize u BiH.

Kako piše RTRS, opozicija zamjera to što je promijenjen materijal za ovu tačku u kojem, kako tvrde, nema sporne biografije Ane Trišić Babić. Iako su i sami predlagali imenovanje vršioca dužnosti predsjednika Srpske, tražili su objašnjenje na osnovu čega Narodna skupština to radi. Odgovor su dobili od predsjednika Skupštine i srpskog člana Predsjedništva.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić objasnio je da ova situacija nije prepoznata u Ustavu Srpske i BiH, a da preambula Ustava definiše da je Narodna skupština nadležna da rešava takva pitanja.

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović je kategorična: sjednicom želimo da pokažemo da, kad nam udare na jednu instituciju, imamo drugu koja će poslati institucionalni odgovor na krizu koju je prouzrokovao Kristijan Šmit.

U raspravu se uključio i predsjednik Vlade Savo Minić:

"Tražimo najbolje rešenje, ne želimo nestabilnost, nove montirane procese i probleme u Srpskoj", naveo je Minić.