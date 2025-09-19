Mediji u BiH navode da je ukaz o proglašenju sa cijelim tekstom zakona objavljen je u današnjem Službenom glasniku RS.

Izvor: Borislav Zdrinja

Potpredsjednik BiH entiteta Republika Srpska Davor Pranjić iz redova Hrvatske demokratske zajednice potpisao je ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, čime je ozvaničeno da je Milorad Dodik na njega prenio ovlašćenja nakon što mu je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) na osnovu pravosnažne presude Suda BiH oduzela mandat predsjednika RS, prenosi Antena M.

N! Sarajevo ocjenjuje da se može reći da je ovaj potpisani ukaz sve otkrio jer njega može samo legitimizirati predsjednik RS-a, a to nije učinio Dodik već Pranjić što samim time pokazuje da je on preuzeo tu funkciju. Takođe, nije poznato ni kada je zvanično Pranjić preuzeo ulogu predsjednika RS, jer je Dodik odavno bez mandata i sve je vjerovatnije da je on od ranije prenio navedena ovlašćenja na Pranjića, međutim, sve je izašlo na vidjelo danas kada je potpisan pomenuti ukaz.

Važno je istaći da je, iako je nebrojeno puta ponovio da ne priznaje, kako je govorio, neustavni Sud BiH i da neće priznati presude tog suda, Dodik u potpunosti priznao presudu kada je jednogodišnju zatvorsku kaznu zamijenio novčanom plaćajući 36.500 KM da ne ide u zatvor.

Istovremeno je osporavao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata da bi se sada potvrdilo da je zvanično priznao da više nije predsjednik RS-a. A CIK mu je oduzeo mandat jer mu je pravosnažnom presudom Suda BiH zabranjeno političko djelovanje na šest godina.

CIK je raspisao prijevremene izbore u RS-u koje je Dodik također osporavao i poručio da SNSD neće izaći na njih, ali prema ovom njegovom potezu je izvjesno da hoće jer je i zvanično prihvatio da RS nema predsjednika. Da li je ovim Dodik poručio da neće biti ni referenduma na kojem je rekao da će narod odlučivati o njegovoj političkoj, saznat će se u skorijem periodu.

Takođe, Pranjić je potpisao ukaz kojm je zvanično stupio na snagu novi Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima RS-a, a koji je, veoma je važno istaći, sporan zbog činjenice da ovaj entitet uvodi rezervni sastav policije, piše Antena M.