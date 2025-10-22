Britanski razarač je presreo ruski ratni brod blizu britanske obale.

Izvor: Profimedia

Britanski razarač Kraljevske mornarice presreo je danas ruski ratni brod blizu britanske obale, javlja "Skaj Njuz". Kako je saopštila Kraljevska mornarica, razarač HMS Duncan je bio raspoređen u Portsmutu od strane pomorske NATO komande.

Radi se o razaraču tipa 45 kom se pridružio helikopter Wildcat. I brod i helikopter bili su hitno upućeni da prate ruski brod Viceadmiral Kulakov.

Prema riječima portparola britanske mornarice, ovo je prvi put da je britanski ratni btrod presreo ruski ratni brod pod komandom NATO saveza. Ruski ratni brod je presretnut naprednim senzorima u Severnom moru.

Praćeno je njegovo kretanje kroz kanal Lamanš prema zapadu, u smjeru ka ostrvu Ušant koje se nalazi blizu francuske obale. U ovoj operaciji su učestvovali i francuski i holandski helikopteri.