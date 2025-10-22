Sastanak Trampa i Putina u Budimpešti je otkazan, a došlo je do novih tenzija između Poljske i Rusije.

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Najavljivani sastanak američkog državnog sekretara Marka Rubija i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je trebalo da bude uvod u sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Budimpešti, iznenada je otkazan, a sada je došlo i do novih tenzija između Poljske i Rusije.

Moskva je optužila Poljsku za pretnje "terorističkim aktima usmjerenim protiv aviona ruskog predsjednika Vladimira Putina", što predstavlja novo zaoštravanje odnosa dvije zemlje. Optužbe su uslijedile nakon izjave poljskog ministra spoljnih poslova o mogućem presretanju i hapšenju ruskog državnika.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je, prema ruskim državnim medijima TASS, izjavio: "Poljaci su sada spremni sami počiniti terorističke akte".

"Nedavno sam čuo da je poljski ministar spoljnih poslova Radosłav Sikorski prijetio da bezbijednost Putinovog aviona neće biti garantovana u poljskom vazdušnom prostoru ako bi letio u Budimpeštu na predloženi samit sa Donaldom Trampom", dodao je Lavrov.

Lavrov je takođe podsjetio na službenu sudsku odluku u Poljskoj koja, kako tvrdi, "ustvari opravdava teroristički napad na Sjeverni tok", gasovod koji povezuje Rusiju i Njemačku, a koji je oštećen u napadu 2022. godine.

"Sada ministar spoljnih poslova kaže da će, ako poljski sud to zatraži, blokirati slobodno kretanje aviona ruskog predsjednka", istakao je.

Šta je rekao Sikorski?

Komentari Lavrova dolaze u vrijeme pojačanih tenzija između dvije zemlje, pri čemu Poljska snažno podržava Ukrajinu tokom sukoba koji traje već skoro četiri godine. U septembru je navodni upad ruskog drona izazvao oštru reakciju ove članice NATO, koja je poručila da sa saveznicima radi na odgovoru.

Ranije u utorak, ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski izjavio je da ne može garantovati da avion Vladimira Putinaneće biti prisiljen da sleti na teritoriju Poljske ako bi putovao na sastanak sa Donaldom Trampom, kako bi mogao biti priveden i izručen sudu u Hagu.

"Ne mogu garantovati da nezavisni poljski sud neće naložiti vladi da presretne takav avion kako bi osumnjičenog predali sudu u Hagu", rekao je Sikorski poljskim medijima.

Sastanak Putina i Trampa

Iako je predloženi sastanak Trampa i Putina u Budimpešti za sada otkazan, Lavrov je oštro reagovao na izjavu Sikorskog. Odluka da Putin ipak neće putovati u Budimpeštu donesena je još prije ovih izjava. Naime, Lavrov je već u ponedeljak razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, kada je odlučeno da se sastanak dvojice predsjednika za sada neće održati.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u utorak da nema žurbe za sastanak Trampa i Putina, rekavši da je za to "potrebna ozbiljna priprema".

Podsjetimo, Tramp je u četvrtak (16. oktobra) telefonom razgovarao sa Putinom. Američki predsjednik je nakon toga izjavio da je njihov razgovor bio veoma produktivan i da su se dvojica lidera "saglasila da će sledeće nedelje biti održan sastanak savjetnika na visokom nivou".

(Index/MONDO)