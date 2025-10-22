Desna obala rijeke nalazi se pod kontrolom Ukrajine, dok je niska, lijeva obala, okupirana od strane ruskih trupa.

Prema izvještajima, 5.000 ruskih ruskih vojnika zaglavljeno je i gladuje na lancu ostrva južno od Hersona u delti rijeke Dnjepar, gdje ih ukrajinske snage neprestano nadziru s visine i sprečavaju ih da pobjegnu nazad ka teritoriji koju je okupirala Rusija.

Taj pojas, koji čini prirodnu prepreku južno od Hersona, postao je smrtonosna zona za ruske snage. "To područje je zona smrti za Ruse. Nemaju gdje da se sakriju", rekao je pukovnik Aleksandar Zavtonov za britanski Telegraf.

Ostrva se nalaze u prostranoj delti Dnjepra. Nakon što su ukrajinske snage oslobodile Herson u novembru 2022. godine, rijeka je postala de fakto linija fronta. Desna obala rijeke nalazi se pod kontrolom Ukrajine, dok je niska, lijeva obala, okupirana od strane ruskih trupa.

Stalni letovi dronova, artiljerijski sukobi i noćni napadi pretvorili su ovo područje u jedno od najopasnijih bojišta u ratu, gdje se napredovanje mjeri u metrima, a preživljavanje često zavisi od prikrivanja i pravovremenosti djelovanja.

Prema podacima ukrajinske obavještajne službe, 5.100 ruskih vojnika je poginulo u tom dijelu delte od januara, a pojavili su se i izvještaji o vojnicima koji su umrli od gladi. "Ruski zarobljenici su nam rekli da nemaju hrane ni vode, da su morali da piju iz rijeke", rekao je pukovnik Zavtonov.

Taktička zamka

Snimci iz delte Dnjepra prikazuju očajničke pokušaje bjekstva ruskih vojnika koji, kamuflirani vegetacijom, penju se na improvizovana plovila kako bi pobjegli iz močvarnih područja, ali te pokušaje sprječavaju ukrajinski dronovi.

Soldiers of the 40th Coastal Defense Brigade of the Ukrainian Marine Corps destroyed several boats carrying Russian landing troops attempting to reach the islands opposite Kherson using FPV drones.pic.twitter.com/LWRXM1vCA8 — OSINTWarfare (@OSINTWarfare)October 13, 2025

Kako objašnjava Oksana Kuzan iz Ukrajinskog centra za bezbjednost i saradnju, neprofitne organizacije, Rusija sada djeluje u malim, kamufliranim grupama, taktika koja nije korišćena na početku rata.

"Ruske vojne jedinice koje su ostale na ostrvima u delti Dnjepra suočavaju se sa ozbiljnim problemima sa hranom i municijom", rekla je ona.

Taktički, ostrva mogu poslužiti manjim ruskim jedinicama za prikupljanje obaveštajnih podataka ili za postavljanje repetitorskih stanica koje proširuju domet dronova.

Dobro skrivene jedinice mogu sprovoditi izviđačke misije sa ostrva ili djelovati kao osmatračnice. Kontrola ovog vodenog prostora omogućava uticaj na rečne prelaze, kretanje malih plovila i moguće rute snabdijevanja neprijatelja.

Ostrva su izložena

Međutim, ostrva su niska i okružena otvorenom vodom, što ih čini izloženim metama i sa druge strane rijeke i iz vazduha.

"To je velika vodena površina, nema gdje da se sakrije na samim ostrvima, a teren je uglavnom močvaran, tako da će jedinice koje se kreću kroz to područje biti izuzetno ranjive", rekao je Zavtonov. Kao rezultat toga, postoje izvještaji da su ruski vojnici primorani da nabavljaju motore i čamce iz sopstvenog džepa kako bi mogli da djeluju.

Džon Hardi, zamjenik direktora programa za Rusiju u istraživačkom centru Fondacija za odbranu demokratija, rekao je da ovi uslovi na Dnjepru čine snabdijevanje i zamjenu trupa u tom području izuzetno teškim izazovom za Rusiju.

"Generalno, u ovoj fazi rata, kretanje do i sa položaja je među najopasnijim stvarima koje možete da uradite, tako da su promjene trupa retke", rekao je on.

Prema obavještajnim podacima, Rusi su 15. oktobra pokušali da iskrcaju svoje trupe kako bi zamenili snage stacionirane na nekoliko ostrva, organizovali logističku podršku i postavili osmatračnice. Ali nisu uspjeli.

"Ukrajinski branioci drže položaje koje su zauzeli. Nisu dozvoljeni gubici niti proboji", rekao je pukovnik Zavtonov. Kuzan je rekao da su u septembru ukrajinski vojnici uspješno uništili ruske grupe koje su pokušale da se iskrcaju na obale Hersonske oblasti koristeći čamce.