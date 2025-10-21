Da bi izbjegla putovanje preko Ukrajine, ruska delegacija bi morala da leti kroz vazdušni prostor najmanje jedne zemlje EU. Sve države EU su članice MKS-a, ali Mađarska je u procesu izlaska.

Poljska je danas upozorila ruskog predsjednika Vladimira Putina da ne putuje kroz njen vazdušni prostor zbog samita u Mađarskoj sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, ističući da bi mogli biti primorani da izvrše međunarodni nalog za hapšenje ako Putin to učini.

Bugarska, međutim, bi bila spremna da dozvoli Putinu da koristi njihov vazdušni prostor ako se samit održi u Mađarskoj, rekao je ministar spoljnih poslova Georg Georgijev, prenosi Rojters. Tramp je prošle nedelje rekao da planira da se sastane sa Putinom u Budimpešti dok pokušava da posreduje u okončanju rata u Ukrajini.

Nalog Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje Putina

Međunarodni krivični sud izdao je nalog za hapšenje Putina, optužujući ga za ilegalnu deportaciju stotina djece iz Ukrajine. Rusija ne priznaje nadležnost MKS-a i poriče te optužbe.

"Ne mogu da garantujem da nezavisni poljski sud neće naložiti vladi da isprati takav avion kako bi predao osumnjičenog sudu u Hagu", rekao je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski za Radio Rodzina.

Nalog MKS-a obavezuje države članice suda da uhapse Putina ako kroči na njihovu teritoriju.

Mađarski premijer Viktor Orban održava toplije odnose sa Rusijom nego druge države članice Evropske unije. Budimpešta je saopštila da će osigurati da Putin može da uđe u Mađarsku na samit i da se nakon toga vrati kući.

Da bi izbjegla putovanje preko Ukrajine, ruska delegacija bi morala da leti kroz vazdušni prostor najmanje jedne zemlje EU. Sve države EU su članice MKS-a, ali Mađarska je u procesu izlaska.

Georgijev je naznačio da bi Bugarska bila spremna da dozvoli Putinu da koristi svoj vazdušni prostor ako bi to moglo da pomogne u obezbjeđivanju mira u Ukrajini.

"Ako je uslov za ovo održavanje sastanka, najlogičnije je da se takav sastanak posreduje na svaki mogući način“, citirala je Georgijeva bugarska novinska agencija BTA.

Bugarsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da još nije dobilo nikakav zahtjev za vazdušni prevoz od Rusije.