Zelenski smatra da je zamrzavanje konflikta dobar kompromis, ali da se neće svidjeti Putinu.

Izvor: Kremlin Press Service / Handout / AFP / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je danas u Linkoping u Švedskoj u posetu premijeru Švedske Ulfu Kristersonu, a prije dolaska na bilateralni sastanak, obratio se medijima o ratu u Ukrajini. Zelenski je u petak 17. oktobra bio kod američkog predsjednika Donalda Trampa u Vašingtonu kako bi dvojica predsjednika pregovarala o eventualnoj isporuci "tomahavk" raketa, ali do konkretnog dogovora nije došlo zasad, a ukrajinski predsednik smatra da je predlog Trampa o "okončanju sukoba i proglašenju pobjede na obe strane" dobar "kompromisni predlog".

"Sastanak sa predsjednikom Zelenskim je bio vrlo interesantan. Kao što sam rekao njemu, ali i predsjedniku Putinu, vrijeme je da se zaustavi ubijanje i da se sklopi mir!

Dovoljno krvi je proliveno, trebalo bi da se zaustave tamo gdje su stali. Neka obojica proglase pobjedu, a istorija neka odluči!", rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži "Truth social" u ljutitom tonu nakon sastanka sa Zelenskim.

Zelenski vjeruje u "zamrzavanje konflikta"

Predsjednik Zelenski smatra da predlog američkog predsjednika nije loš. Međutim, vjeruje da se to ne dopada ruskom predjsedniku Vladimiru Putinu.

"Sumnjam da će se to dopasti Putinu. Tramp je predložio da se zaustavimo tu gdje smo i da počne dijalog.

Mislim da je to dobar kompromis, ali nisam siguran da će se to dopasti Putinu i da će to podržati. To sam rekao i američkom predsedniku", naveo je Zelenski, prenosi "Gardijan".

Da podsjetimo, ove ili sledeće nedelje je trebalo da se sastanu Tramp i Putin u Budimpešti. Međutim, sastanak se ipak neće desiti u skorije vrijeme, a nije poznat ni epilog eventualne isporuke "tomahavk" raketa Ukrajini.

