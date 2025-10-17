Tramp se premišlja o isporuci "tomahavk" raketa, plaši se dalje eskalacije sukoba.

Američki predsjednik Donald Tramp ugostio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući u Vašingtonu i ovog puta je tema samo jedna - eventualna isporuka "tomahavk" raketa Kijevu za dalje ukrajinske napade po dubini ruske teritorije. Sastanak je odmah počeo nakon fotografisanja na ulazu u Bijelu kuću pred brojnim predstavnicima medija.

Na početku sastanka je Tramp govorio o odnosima Rusije i Ukrajine. Ocijenio ih je kao "odnose pune zle krvi".

"Ova dva lidera se međusobno ne podnose, mi želimo da napravimo situaciju da bude svima prijatno. Kako god bilo, bićemo uključeni sva trojica, ali će oni možda biti razdvojeni.

Vidjećemo šta će se dogoditi. Znate šta?

Mislim da će sklopiti dogovor. Mislim da predsednik Putin želi da se ovaj rat završi", započeo je Tramp.

"Moramo da razgovaramo, svejedno da li u dvoje ili u troje"

Tramp je potom objasnio važnost dijaloga. Svejedno mu je da li bi to bili bilateralni ili trilateralni sastanci.

"Kao što sam i ranije govorio, spremni smo da razgovaramo, u bilo kom formatu. NATO je važan za Ukrajinice.

To je svakako naša odluka, da odlučimo i vidimo gdje smo, ali najvažnije za Ukrajince jeste da dobiju čvrste bezbjednosne garancije jer su na udaru svakodnevno. Moramo da sednemo i razgovaramo", nastavio je Tramp.

Da li će Ukrajina dobiti "tomahavk" rakete?

Na pitanje novinara o eventualnoj isporuci ovih projektila, američki predsjednik nije dao direktan odgovor. Nakon telefonskog razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u četvrtak 16. oktobra je pokazao prvi put negodovanje o eventualnoj isporuci jer mu je ruski predsjednik objasnio da je to "crvena linija" za Rusiju i dovelo bi do zahlađenja odnosa dvie zemlje.

"Razgovaraćemo dosta o 'tomahavk' raketama. Radije bih da oni (Ukrajina) to nemaju.

Više priželjkujem kraj rata, da budem iskren i otvoren. Mi već prodajemo razno oružje Evropskoj uniji, ali nismo zbog toga ušli u ovo", pojašnjava Tramp svoj stav.

"Volim da okončavam ratove"

Tramp je istakao kako je ove godine okončao osam ratova. Volio bi da rat u Ukrajini bude deveti.

"Ja sam medijator, volim da okončavam ratove. Mnogo je lakše kada se ljudi razumiju, kada se slažu, kada poštuju jedno drugo.

Ovo će biti deveti rešeni rat za mene. Riješio sam osam, uključujući onaj na Bliskom istoku.

Nisam dobio Nobelovu nagradu za mir, nije me i briga za to. Važno mi je spašavanje života", podvukao je