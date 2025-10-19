Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da su američke snage uništile "veliku podmornicu punu narkotika" koja je plovila ka obali SAD. Prema njegovim riječima, u napadu su poginula dvojica "narkoterorista".

Izvor: Instagram/realdonaldtrump/printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je da su njegove snage napale "veliku podmornicu koja je prevozila drogu", a koja je plovila ka američkim vodama. On navodi da su dva "narkoterorista" poginula, a dvojicu vraćaju u Ekvador i Kolumbiju.

"Bilo mi je veliko zadovoljstvo uništiti veoma veliku podmornicu koja je prevozila drogu, a koja je plovila prema SAD dobro poznatom tranzitnom rutom za trgovinu narkoticima", napisao je i dodao:

"Američke obavještajne službe su potvrdile da je brod bio natovaren fentanilom i drugim ilegalnim narkoticima. Na brodu su bila četiri poznata narkoterorista. Dvojica terorista su poginula", dodao je.

DESTROYED: Confirmed DRUG-CARRYING SUBMARINE navigating towards the United States on a well-known narcotrafficking transit route.



"Under my watch, the United States of America will not tolerate narcoterrorists trafficking illegal drugs, by land or by sea." - President Trumppic.twitter.com/N4TAkgPHXN — The White House (@WhiteHouse)October 18, 2025

Dvojicu preživjelih vraćaju u zemlje porijekla

"Najmanje 25.000 Amerikanaca umrlo bi da sam dopustio ovoj podmornici da se iskrca na obalu. Dvojica preživjelih terorista se vraćaju u svoje zemlje porijekla, Ekvador i Kolumbiju, radi pritvora i krivičnog gonjenja", napisao je i dodao:

"Nijedan pripadnik američke vojske nije poginuo u napadu. Pod mojim nadzorom, SAD neće tolerisati narkoteroriste koji švercuju ilegalnu drogu, bilo kopnom ili morem. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!", zaključio je Tramp.