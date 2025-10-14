Nove trgovinske tenzije između SAD i Kine eskalirale su nakon što je Donald Tramp oštro reagovao na kineske kontrole izvoza rijetkih metala, zaprijetivši novim carinama. Peking uzvraća optužbama, a tržišta i pregovori su ponovo pod znakom pitanja.

Izvor: Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izrazio je šok zbog, kako kaže, "iznenađujućeg" poteza Kine da uvede opsežne kontrole izvoza rijetkih metala, optuživši Peking da "postaje veoma neprijateljski nastrojen". Kineske vlasti, međutim, tvrde da su upravo američka ograničenja kineskim kompanijama zaoštrila tenzije i podstakla ih da pojačaju kontrolu nad ključnim mineralima potrebnim za proizvodnju elektronike, automobila i poluprovodnika, prenosi CNN.

Brza eskalacija

Tokom vikenda, sukob je naglo eskalirao, Tramp je najavio da će zbog novih kineskih kontrola ponovo uvesti trocifrene carine, što je navelo kinesku vladu da obeća "odgovarajuće mjere".

Ugrožen napredak

Ovi potezi dvije najveće svetske ekonomije uzdrmali su tržišta, izazvali zabrinutost globalnih industrija zbog mogućih problema u lancima snabdevanja i ponovo raspirili strahove od ponavljanja trgovinskog sukoba iz proleća, kada su carine dostigle nivoe nalik embargu.

Obnovljene tenzije dovode u pitanje napredak ostvaren u višemjesečnim pregovorima i bacaju sijenku na planirani sastanak Trampa i kineskog lidera Sija Đinpinga krajem mjeseca u Južnoj Koreji.

Iako je Tramp nagovijestio mogućnost otkazivanja susreta, američki ministar finansija Skot Besent izjavio je za *Fox News* da i dalje očekuje da do sastanka dođe. Kinesko ministarstvo trgovine saopštilo je da ostaje otvoreno za dijalog, ali je ponovilo da SAD ne može očekivati razgovore dok istovremeno prijeti novim mjerama.

Peking: Amerika je prva počela

Kineski stručnjaci smatraju da bi većina eskalacije mogla biti izbjegnuta da Trampova administracija nije krajem septembra dodatno proširila spisak kineskih firmi pod izvoznim kontrolama.

Jin Canrong, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Renmin i savjetnik kineske vlade, izjavio je da je Peking samo reagovao na niz "sitnih poteza" Vašingtona.

"Nakon što je ugrizao Kinu, SAD se sada pravi nevino i čak pokušava da glumi žrtvu", napisao je na kineskoj mreži Weibo.

Tokom ljeta odnosi SAD i Kine pokazivali su znake smirivanja, ali je Vašington ubrzo znatno proširio izvozna ograničenja, povećavši broj kineskih firmi pod mjerama sa oko 3.000 na nekoliko hiljada.

"Iz kineske perspektive, ovo djeluje izuzetno zlonamjerno", rekao je Vu Sinbo, dekan Instituta za međunarodne studije na Univerzitetu Fudan.

"Ako SAD, posle više od pola godine bavljenja Kinom, još uvek ne shvata ozbiljnost svojih postupaka, onda su ljudi iz Trampovog tima potpuno nesposobni", dodao je.

Kinesko ministarstvo trgovine istaklo je da su američke akcije "ozbiljno narušile kineske interese i potkopale atmosferu bilateralnih pregovora", pozvavši Vašington da "očuva teško stečeni napredak".

Pol Triolo iz konsultantske firme *Albright Stonebridge* upozorio je da trenutna situacija podsjeća na onu iz maja.

"Ponovo smo na ivici ponora, ali sada su ulozi još veći jer obje strane razumiju posledice", rekao je.

Nova ograničenja

Pošto je ranije narušeno trgovinsko primirje, Tramp je zabranio korišćenje AI čipova Huaveja, uveo nova ograničenja na softver za dizajn čipova i zaprijetio ukidanjem viza kineskim studentima, što je privremeno zaustavilo pregovore.

Kina, koja drži gotovo monopol nad svetskom ponudom rijetkih metala, proširila je ograničenja i na proizvodne tehnologije. Stručnjaci kažu da te mjere predstavljaju odgovor na američka ograničenja u sektoru poluprovodnika — sada Peking primenjuje sličnu strategiju.

"Od Trampovog prvog mandata, pa do Bajdenovog i sada njegovog drugog mandata, SAD je gomilala carine, tehnološka ograničenja i sankcije protiv Kine", izjavio je Vu.

"Peking je vodio evidenciju o svakom potezu, i sada je vreme za poravnanje računa", dodao je.

On smatra da je sada na Trampu red da povuče konkretne poteze kako bi se odnosi poboljšali.

U međuvremenu, Tramp je ublažio retoriku, poručivši na Truth Socialu da SAD želi "da pomogne Kini, a ne da joj naškodi". Vang Dživei sa Univerziteta Renmin rekao je da je Kina "potpuno spremna, razume njegove taktike i slabosti SAD-a", uz poruku: "Budite realni, bolje je sarađivati s Kinom."