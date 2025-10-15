Američki ministar odbrane Pit Hegset poručio je da će SAD, uz saveznike i pod vođstvom Donalda Trampa, preduzeti sve neophodne korake da okončaju rat u Ukrajini, ukoliko se ne pronađe put ka miru u kratkom roku.

Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Američki ministar odbrane Pit Hegset obratio se danas kolegama na sastanku sa ministrima zemalja članica NATO-a.

"Evropski lideri šalju jasnu poruku Rusiji da je sada vrijeme da se rat u Ukrajini okonča. Ako se ovaj rat ne završi i ako ne postoji put ka miru u kratkom roku, Sjedinjene Američke Države će, zajedno sa svojim saveznicima, preduzeti neophodne korake kako bi Rusiji nametnule cenu za njenu kontinuiranu agresiju", poručio je Hegset tokom sastanka u Briselu.

"Okončaćemo rat"

"Ako budemo morali da preduzmemo taj korak, američko Ministarstvo odbrane spremno je da odigra svoju ulogu na načine na koje to samo Sjedinjene Države mogu", dodao je.

Istakao je da SAD kao najučinkovitije sredstvo odvraćanja od ruske agresije vide NATO koji predvodi Evropa, uz ukrajinsku vojsku sposobnu da se brani.

"Pod nepokolebljivim vođstvom predsjednika Trampa, a posebno uz naše evropske saveznike, mi ćemo okončati rat u Ukrajini. Rat mora da se završi", naglasio je Hegset.

Neke zemlje uzdržane u pomoći Ukrajini

Ministar je pozvao saveznike da povećaju ulaganja u program Prioritetne liste zahtijeva za Ukrajinu (PURL), koji je zamijenio američke donacije oružja i sada od partnera traži da plaćaju za isporuke američkog naoružanja.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute potvrdio je da je već obećano dvije milijarde dolara kroz ovaj mehanizam, ali to je manje od 3,5 milijarde dolara koliko je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekivao da će biti obezijbeđeno do oktobra.

Švedska, Estonija i Finska su u srijedu obećale svoj doprinos, dok su se Španija, Italija, Francuska i Velika Britanija našle na meti kritika zbog uzdržanosti. Ukrajina i dalje u velikoj mjeri zavisi od američkog oružja dok se priprema za još jednu ratnu zimu protiv Rusije.

Kijelski institut za svjetsku ekonomiju saopštio je danas da je vojna pomoć Ukrajini opala za 43 odsto u julu i avgustu u poređenju sa prvom polovinom godine.