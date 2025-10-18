Baterija se zapalila u gornjoj pregradi za prtljag, a kineska avio-kompanija je saopštila da nije bilo povrijeđenih.

Litijumska baterija se zapalila u ručnom prtljagu putnika tokom leta kompanije Er Čajna za Južnu Koreju iz kineskog grada Handžou.

Prtljag je u tom trenutku bio smješten u gornju pregradu, a članovi posade su brzo reagovali, saopštila je avio-kompanija. Nije odmah bilo jasno da li se baterija koja se zapalila nalazila u uređaju ili u rezervnoj bateriji, prenosi Njujork Tajms.

Video koji se dijeli na društvenim mrežama prikazuje gornji pretinac za prtljag u plamenu, što je izazvalo dim koji se širio kroz kabinu i paniku među putnicima..

Avion je prinudno sletio na međunarodni aerodrom Šangaj Pudong. Nije bilo povrijeđenih, saopštila je avio-kompanija.

Požar se dogodio nakon što je Kina uvela vanrednu zabranu nekih prenosivih baterija u avionima. Zabrana, koja je stupila na snagu u junu, usledila je nakon što je regulator upozorio na rastuće rizike za letove zbog baterija.

Milioni litijumskih baterija, koje se mogu naći u nekim mobilnim telefonima, laptopovima, punjačima i elektronskim cigaretama, povučeni su poslednjih godina zbog potencijalne opasnosti od požara.

Prema podacima Američke federalne uprave za vazduhoplovstvo, baterije se mogu spontano zapaliti ako su oštećene ili dođe do kratkog spoja.

Do 30. juna ove godine, FAA je zabeležila 38 slučajeva koji uključuju litijumske baterije koji su doveli do dima, požara ili ekstremne toplote na putničkim i teretnim letovima. Prošle godine, agencija je zabilježila 89 sličnih slučajeva.

Vlade i avio-kompanije su ove godine pooštrile pravila o baterijama, regulišući gde se one mogu skladištiti u avionima.

U Sjedinjenim Državama, ove baterije su sada uglavnom zabranjene u registrovanom prtljagu, osim ako uređaji koji ih sadrže nisu potpuno isključeni.

U Kini, nakon što je zemlja saopštila da baterije predstavljaju bezbjednosni rizik, zabranila je putnicima da nose prenosive baterije koje nisu jasno označene kineskim bezbednosnim sertifikatima na domaćim letovima.

Međutim, novo pravilo se ne odnosi na baterije koje se mogu skinuti. Požar je izazvan jednom od ovih baterija, saopštila je avio-kompanija.