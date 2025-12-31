"Tašta ni da čuje za mene, a braća htjela da me prebiju": Oliver Mandić o početku veze sa 22 godine mlađom suprugom

Oliver Mandić uživa u skladnom braku sa suprugom Majom, s kojom početak veze nije bio baš lagan

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Privatni život Olivera Mandića mnogima je interesantniji od poslovnog, budući da je oženio 22 godine mlađu izabranicu. Oliver je godinama u skladnom braku sa suprugom Majom, a o njoj gotovo nikada ne govori, a i veoma rijetko se pojavljuju zajedno.

Oliver je upoznao Maju u jednom beogradskom klubu, a njenim izgledom se oduševio pa ju je tako odmah pitao da se uda za njega, ne znajući čak ni njeno ime.

Naravno, Maja nije pristala, ali ju je ovaj hrabar gest oduševio pa je tako kasnije i zaista pristala. Ona je tada ispričala da je te večeri srela dva omiljena pjevača - Svetlanu Cecu Ražnatović, ali i Olivera Mandića.

Maja je u tom periodu imala svega 18 godina, pa je razlika u godinama bila prepreka. Ipak, pjevač nije odustajao od nje, sve dok nije uspio da je osvoji.

Oliver i Maja venčali su se 2000. godine, a deset godina kasnije dobili su ćerku Hanu.

"Upoznali smo se u klubu Bombo, koji je ranije držao Džej. Došao sam sa ekipom i četiri, pet djevojaka. Otišao sam do šanka da kupim cigarete baš kad je ona sa drugaricama ulazila u kafić. Istog trenutka prišao sam joj i upitao je: "Odakle si?" Pogledala me je i kroz smijeh odgovorila da je iz Hercegovine. Zamolio sam Džeja da isključi muziku, kleknuo dolje i zaprosio je pred petsto ljudi. Dogovorili smo se da se vidimo sjutradan, ali ona se, naravno, nije pojavila. Jurio sam je četiri godine i na kraju uspio da je odvedem kod matičara. Ljubav je čudo. Kraljevi su zbog nje skidali krune s glava, a ne ja kome su samo ljubav i muzika potrebni", izjavio je pjevač svojevremeno za "Magazin 52".

"Maja vodi kompaniju i biznis, ona brine o svemu. Ja samo sviram, slušam muziku i jedem najbolju klopu na svijetu koju mi, naravno, ona sprema. Vjerujem da sam jedini muškarac u Beogradu kome žena peče hleb. Pravi ga u električnoj pekari od crnog brašna i raznih žitarica".

"Njena braća su htjela da me biju"

"U početku nije bilo nimalo lako. Tašta nije htjela ni da čuje za mene. Zvala me je i preko telefona, sasula sijaset uvreda na moj račun, dok su njena braća vrijebala priliku da me prebiju. Ali, iako su jedva pristali na naše vjenčanje, ja sam od Maje tražio da potpiše predbračni ugovor, kao u američkim filmovima. Ona je otišla i sve ispričala mojoj majci, koja joj je nedvosmisleno zaprijetila: Slušaj, dijete moje, ako to uradiš, nemoj više da mi dolaziš. Da sam tvoja majka, ja bih ga premlatila. I, naravno, njena riječ bila je presudna", zaključio je tada Mandić.

Maja je završila Ekonomski fakultet i obavlja jednu od vodećih funkcija Beogradskog sajma, tačnije direktor je brige o izlagačima.

(Alo, MONDO)