Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv J.J. i S.R. oboje iz Pančeva, zbog smrti dvogodišnjeg djeteta.

Kako se navodi u saopštenju, protiv njih je optužnica podignuta zbog krivičnog djela kršenje porodičnih obaveza.

“Optužnicom se okrivljenima stavlja na teret da su 5. oktobra 2024. godine u Podgorici, kršenjem zakonom utvrđenih porodičnih obaveza, ostavili svoju dvogodišnju ćerku A. J. u teškom zdravstvenom stanju, bez obezbjeđivanja adekvatne medicinske pomoći, usljed čega je nastupila smrt djeteta”, ističe se u saopštenju.

Prema navodima optužnice, kako se dodaje, maloljetna A.J. je tog dana, u stanju teškog stepena pothranjenosti i bolesti, ostavljena kod sestre okrivljenog, u njenoj porodičnoj kući gdje je i preminula u noći izmedu 5. i 6. oktobra 2024. godine, u ranim jutarnjim časovima.