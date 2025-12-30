SDT predalo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici neposrednu optužnicu protiv okrivljenog I. Lj., zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, učinjenih u saizvršilaštvu.

Kako su saopštili iz SDT-a, predmet optužnice je osnovana sumnja da je okrivljeni tokom 2020. godine postao član kriminalne organizacije koju su organizovali D. G. i S. S., a čiji su pripadnici postala i druga lica, sa ciljem da se u periodu 2020. i 2021. godine bave prenošenjem preko carinske linije, uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, neocarinjenih cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom, prikrivanjem i rasturanjem u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, prenosi Pobjeda.

"Okrivljeni je, u julu 2020. godine, izvršavajući svoju ulogu i zadatke u kriminalnoj organizaciji i za njen račun, teretnim vozilom iz Crne Gore u Italiju prevezao određenu količinu neocarinjenih cigareta i preuzeo novac za koji su prodate", navodi se u saopštenju.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva podsjećaju da su prethodno, nakon završene istrage, Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici predali optužnicu protiv organizatora i još 13 optuženih — N. S., A. P., A. P., V. V., Đ. Lj., M. S., A. S., V. B., P. P., P. M., D. M., R. D. i I. T. — zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i više produženih krivičnih djela krijumčarenje, učinjenih u saizvršilaštvu.