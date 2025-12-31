Pjevačica tužila košarkaše Partizana: Svi čuli pjesmu o njoj i Pekoviću, posle 17 godina poslala brutalnu poruku

Pjevačica Goga Sekulić svojevremeno je tužila košarkaše Partizan zbog pogrdne pjesme koju su pjevali na proslavi šampionske titule u Vršcu 2008. godine.

Pjevačica Goga Sekulić se nakon mnogo godina, u emisiji kod Ognjena Amidžića dotakla ove situacije

"Tužba se dogodila nakon nekih utakmica gdje su igrači i navijači pjevali "pjesmicu". Košarkaše sam tužila. Navijače naravno nisam jer navijam za Partizan. Pjevali su igrači" objasnila je Goga.

"Prijatelji su me zvali da povčem tužbu. Advokata sam svakako morala da platim, a tužbu sam povukla zbog prijatelja. Znaš kako, Bog to sve naplati, dođe sve na svoje. Imaju i oni djecu, i ja sam nečije dijete" poručila je pjevačica.

Šta se desilo?

Igrači su na slavlju povodom osvajanja titule 2008. godine, u svlačionici hale "Milenijum" iz sveg glasa skandirali pjesmu kojom su potencirali navodnu seksualnu vezu između Goge i igrača pomenutog tima, Nikole Pekovića.

Sekulićeva je nakon toga, bijesna i povrijeđena, tužila sve one koji su, kako je tada rekla, blatili njeno ime.

"Čekam samo sporni snimak koji je emitovan na SOS kanalu i suđenje može da počne. Smeta mi što se samo polemiše o cifri. Nije poenta u novcu, već u stresu i patnji mojih bližnjih. To nema cijenu. Moj advokat će tražiti pet miliona dinara, a ja izričito zahtijevam javno izvinjenje od svih onih koji su mi se rugali. Pravda će biti zadovoljena" govorila je pjevačica 2008. godine za Novosti

Na pitanje da li je vređaju glasine da je tužila košarkaše, tada aktuelnog šampiona Srbije, samo da bi podigla prašinu pred izlazak novog albuma, pjevačica je navela:

"Dovoljno sam afirmisana pjevačica, a prezadovoljna sam i svojim statusom na estradi. Želim da moji hitovi govore o meni i da zbog njih budem prisutna u medijima, a ne zbog skandala. Za razliku od mojih kolega, koji često izmišljaju skandalčiće, meni se takvi dešavaju da ni najbolji scenarista ne bi mogao da ih izmisli. Tužba je na sudu a pjesme po diskotekama. Trenutno sam posvećena isključivo muzičkoj karijeri" istakla je Sekulićeva.

