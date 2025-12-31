Incident se, prema optužnici dogodio 26. oktobra oko 00.30 časova u Ulici 27. marta, ispred ugostiteljskog objekta “Komanka”.

Izvor: Printscreen

Kada su me jurili, vidio sam da trojica imaju noževe”, ispričao je juče svjedok-oštećeni Marko Jaćimović na ročištu pred podgoričkim Osnovnim sudom koji je, prema optužnici, zadobio lake tjelesne povrede tokom incidenta na Zabjelu, koji se desio krajem oktobra.

U prvim informacijama koje su se pojavile u javnosti navedeno je da su akteri incidenta državljani Turske, što je izazvalo burne reakcije javnosti, pa su uslijedile protestne šetnje i okupljanja u Podgorici na kojima su se mogle čuti pogrdne parole prema Turcima. Zbog cijelog slučaja Vlada je uvela i vize građanima Turske, koje je nedavno ukinula.

Policija je kasnije saopštila da su uhapšeni državljani Azerbejdžana, ali su u danima nakon toga zabilježeni i napadi i uništavanje imovine turskih državljana, zbog čega je, prema podacima Uprave policije, procesuirano više od 17 osoba.

Incident se, prema optužnici dogodio 26. oktobra oko 00.30 časova u Ulici 27. marta, ispred ugostiteljskog objekta “Komanka”. Prema optužnici, Elčin Musajev i Džalal Musajev terete se da su, zajedno sa jednim nepoznatim licem, u grupi i sa umišljajem vršili nasilje drskim i bezobzirnim ponašanjem, ugrozili spokojstvo građana i remetili javni red i mir. Tužilaštvo navodi da su, nakon kraće rasprave sa Jaćimovićem, oštećenog fizički napali, oborili na tlo i zadali mu više udaraca podesnih da se tijelo teško povrijedi i zdravlje teško naruši, koristeći oštrice noževa, pesnice i noge u predjelu glave i tijela, pri čemu je Jaćimović zadobio lake tjelesne povrede.

Jaćimović je opisao šta se, prema njegovim riječima, dešavalo te noći. Kazao je da je sa društvom sjedio u lokalu nakon utakmice, kada su “prošla četiri strana državljanina”, koji su, kako tvrdi, dobacivali i pjevali na turskom.

“Ustao sam da vidim o čemu se radi i čemu takvo ponašanje u tim časovima. Nakon toga oni su krenuli prema meni, uspjeli su da me obore na pod i da me udaraju pesnicama i nogama po tijelu i po glavi…”, rekao je Jaćimović, navodeći da je uspio da ustane, ali da su ga zatim, kako tvrdi, počeli ubadati noževima, ponovo ga oborili i nastavili udarce i ubode.

Ispričao je da je drugi put uspio da se pridigne i pobjegne u pravcu “zelene zgrade preko puta”, nakon čega su, kako navodi, nastavili da trče za njim.

“U jednom trenutku vidio sam jedan veliki nož kada je jedno lice pokušalo da me ubode u pravcu glave, što sam uspio da izbjegnem. Tada sam vidio samo jedan nož, a kada su me jurili vidio sam da trojica imaju noževe”, kazao je Jaćimović.

Na pitanja sudije Borka Lončara o detaljima, Jaćimović je rekao da napadače ne može precizno opisati mimo onoga što je ranije naveo pred tužiocem. Pojašnjavao je i na kojoj strani trotoara su se nalazili u trenutku kada su, kako kaže, strani državljani galamili i pjevali - tvrdi da su bili na istoj strani gdje je bio i ugostiteljski objekat u kojem je boravio sa drugovima.

Na pitanje šta im je rekao kada im je prišao, odgovorio je: “Pitao sam ima li problem. Oni su rekli da ima i raširili ruke. Tu je počelo guranje i došlo je do tuče.”

Jaćimović je naveo da u prvom trenutku nije ni vidio nož jer je bio savijen i na podu, ali je osjetio ubode. Kazao je da je prve ubode i posjekotine zadobio dok je stajao povijen naprijed, u zadnjem dijelu nogu, a potom i dok je bio na asfaltu, gdje je, kako tvrdi, dobijao udarce i ubode i po rukama i nogama.

Naglasio je i da nije primijetio, niti smatra mogućim, da je neko od njegovih prijatelja koristio nož: “Nisam primijetio i siguran sam da niko od mojih drugova nije koristio nož.”

Pomoć mu je, kako je rekao, pružio nepoznati mladić, koji ga je odvezao do Hitne pomoći. Jaćimović nije mogao precizno da se sjeti ni boje automobila, niti imena osobe koja mu je pomogla, navodeći da misli da je vozilo bilo sivo ili crno.

Istakao je da se pridružuje krivičnom gonjenju i postavio je imovinsko-pravni zahtjev, kao i ranije kod tužioca.

Međutim, na pitanja branioca Mitra Šušića, Jaćimović je rekao da danas ne može sa sigurnošću potvrditi da su optuženi u sudnici ista lica koja su ga napala, navodeći da je prošlo dosta vremena i da je bilo “raznih priča”.

“Ja danas sa sigurnošću ne mogu da kažem… ja ne želim o tome da se izjašnjavam i prepuštam sudu da utvrdi da li su to ta lica ili ne”, kazao je oštećeni. Dodao je da je ranije, nakon događaja, vršio prepoznavanje i da ga je tada više interesovalo što se desilo, ali da sada tu procjenu prepušta sudu.

Optuženi Elčin Musajev izjavio je da ne priznaje krivično djelo i krivicu. Tvrdi da je nož uzeo tek nakon što ga je, kako kaže, neko iz ugostiteljskog objekta iznio, i da ga je koristio “samo da bih razdvojio posvađane”. Prema njegovim riječima, te noći su se kretali trotoarom preko puta kafića, odakle su im, kako tvrdi, dobacivali “Turci, Turci”, zbog čega su prešli ulicu.

Musajev je naveo i da je bio povrijeđen, te da mu tri prsta nakon tog događaja “više nemaju funkciju”, odnosno da nema mogućnost savijanja, uz napomenu da ne zna da li su mu tetive pokidane.

Opisao je i trenutak kada je, prema njegovim riječima, uhvatio lijevom rukom oštricu noža dok je bio u stojećem položaju, kao i da je u jednom momentu pao jer se “kratko onesvijestio zbog krvi”. Džalal Musajev takođe je rekao da ne priznaje krivicu i krivično djelo. Tvrdi da su čuli dobacivanje, prišli i da je tu počela svađa, nakon čega je, kako kaže, neko njega udario u leđa, pa je pobjegao jer je imao operaciju srca i jer nije htio da ulazi u sukobe.

Musajev je naveo da je, sedam-osam minuta nakon incidenta, pomagao Afganu kojeg pominje u iskazu da zavije glavu jer je imao posjekotinu, te da su potom na Instagramu vidjeli da se “narod podigao”, zbog čega ih je bilo strah.

“Prvo smo krenuli pješice da idemo iz Crne Gore, a onda smo stopirali do Albanije”, rekao je Musajev, dodajući da nije vidio ko je koristio nož.

Tokom ročišta sudija je ukazao i na razlike u iskazima optuženih, prije svega u dijelu da li su nakon incidenta vidjeli Afganа. Elčin tvrdi da ga nije vidio poslije incidenta, dok Džalal kaže da je Afgan bio kod njih kratko u stanu i da mu je pomogao oko rane. Džalal je to objasnio tvrdnjom da se Elčin “vjerovatno ne sjeća” detalja jer je i sam gubio svijest zbog povreda.

Šušić je iznio prigovor na zapisnik i prevod sudskog tumača, navodeći da nijedna riječ koju je izgovorio oštećeni, kao ni pitanja koja je sud postavljao, nijesu prevedeni optuženima, “što postavlja pitanje kako oni mogu učestvovati u postupku”. Odbrana je, takođe, najavila da traži neposredno saslušanje svih svjedoka i obavljenih vještačenja, osim svjedoka Sulejmani Rahima, koji se nalazi u Azerbejdžanu, uz saglasnost odbrane.

Sud je odlučio da se na narednom ročištu, koje je zakazano za 28. januar, saslušaju svjedoci.