Sudar dva aviona u Njujorku na pisti aerodroma "Lagvardija", letjelice pripaju regaionalnom prevozniku "Endevor" američke kompanije "Delta erlajns", povrijeđena stjuardesa

Izvor: Radia

Na pisti aerodroma "Lagvardija" u Njujorku noćas su se sudarila dva aviona američke kompanije "Delta erlajns".

CBS njuz prenosi da je iz "Delta erlajnsa" saopšteno da je do "sudara pri maloj brzini" došlo između leta 5047 njihove regionalne aviokompanije "Endevor", koji je stigao iz Šarlota u Severnoj Karolini i leta 5155 istog prevoznika, koji je trebalo da poleti za Roanok u Virdžiniji.

"Endevor" je podružnica kompanije "Delta erlajns".

Lučka uprava Njujorka i Nju Džersija je saopštila da se nesreća dogodila neposredno prije 22 časa po lokalnom vremenu.

Preliminarne informacije ukazuju da je krilo aviona na letu 5155 došlo u kontakt sa trupom druge letilice.

Iz "Delta erlajnsa" je navedeno da je stjuardesa zadobila lakšu povredu i da su je na licu mjesta zbrinuli ljekari Hitne pomoći.

"Povrijeđena osoba je prevezena u bolnicu" saopštila je Lučka uprava.

U prvom avionu 5155 kompanije Endevor bilo je 32 ljudi - 28 putnika i četiri člana posade, a u drugom 61 osoba, od čega 57 putnika i četiri člana posade.

Producent CBS njuza koji je bio na letu 5047 snimio je mobilnim telefonom video oštećenja krila drugog aviona.

Na snimku se čuje pilot na letu 5047 kako putem interfona govori putnicima da "izgleda kao da se avion sudario sa nama".

Uzrok sudara je trenutno nepoznat.

" Nije bilo uticaja na rad aerodroma" saopštila je Lučka uprava, prenosi Kurir.