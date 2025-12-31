logo
Zakazala Arenu, a zvali je da uđe u rijaliti: Šok intervju Jelene Karleuše, otkrila nam detalje razgovora s Mitrovićem

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Pjevačica Jelena Karleuša otkrila je za MONDO brojne zanimljivosti o planovima za sledeću godinu, detalje razgovora sa Željkom Mitrovićem, ali i razlog zbog kojeg se ne druži s pojedinim koleginicama

Zakazala Arenu, a zvali je da uđe u rijaliti: Šok intervju Jelene Karleuše, otkrila nam detalje razgovora s Mitrovićem Izvor: Youtube/Pinkove zvezde/Printscreen

Pjevačica Jelena Karleuša je na izmaku 2025.sumirala godinu za nama i otkrila brojne zanimljivosti o kojima nismo imali prilike da čitamo u medijima.

Između ostalog, Jelena je za MONDO otkrila detalje razgovora sa Željkom Mitrovićem, čelnikom Pinka koji joj je ponudio da uđe u rijaliti, ali i zašto je "sigurno nećemo vidjeti na rođendanima nekih koleginica".

Jelena nam je rekla da će 2026.godine održati koncert u beogradskoj Areni, ali i goste koji će joj se pridružiti na bini:

Ali i da je dobila ponudu da uđe u Elitu, kao i da je odbila Milicu Mitrović tom prilikom. Za MONDO je otkrila i detalje razgovora sa Željkom Mitrovićem.

Poslušajte:

@mondo.zabava“Ne ulazim u Elitu, zvala me je Milica”: Karleuša nam otkrila detalje razgovora sa Mitrovićkom!#mondo#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava

Nakon vijesti da je Tei Tairović iznenada otkazan koncert u Novom Sadu, Jelena je iznenadila odgovorom, pogotovo znajući njene ranije izjave o popularnoj pjevačici:

@mondo.zabavaKarleuša ovako reagovala na vest da je Tei otkazan nastup u Novom Sadu: Iznenadila odgovorom!#mondo#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava

Na pitanje da li je neko od kolega i koleginica zove na rođendane i velelepne proslave po beogradskim hotelima kakve smo imali prilike da gledamo u godini za nama, uz osmijeh je rekla "Ceca, Brena i Seka sigurno ne".

Jelena je na druženju s novinarima pred nastup pokazala i haljinicu koja je više otkrivala nego pokrivala.

Pogledajte:

Pogledajte

02:42
Jelena Karleuša za MONDO o Eliti, koncertu u Areni, spomenula i Cecu i Brenu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Jelena Karleuša rijaliti arena

