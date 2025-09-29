Britanac, vođa grupe sa momačke večeri, pokušao je da otvori vrata aviona dok je bio u vazduhu, prisilivši pilota na prinudno slijetanje u Tuluz. Četvorica muškaraca uhapšena su na licu mjesta.

Izvor: X/Printscreen/@Basil_TGMD

Britanac bi mogao da provede do pet godina zatvora nakon što je pokušao da otvori vrata aviona kompanije Rajaner dok je bio u vazduhu.

Optuženi je u ponedeljak bio u pritvoru u Tuluzu, u Francuskoj, a navodno je bio "vođa" grupe muškaraca sa momačke večeri, koje je policija prošlog petka na silu izvela iz aviona.

NEWS: Ryanair flight to Alicante, Spain makes EMERGENCY LANDING after drunk British passengers start fighting.



The plane landed in Toulouse, France



When the Gendarmerie started arresting the group, this man decided to have a go

Avion je letio na niskobudžetnoj ruti između aerodroma London Luton i Alikantea na jugu Španije, ali je izvršio prinudno slijetanje u Francusku nakon što je jedan muškarac uputio prijetnju.

"Nalazio se pored izlaza za hitne slučajeve i pokušavao je da ga otvori. Bilo je zastrašujuće za sve ostale putnike. Pilot nije imao drugu opciju osim prinudnog slijetanja", rekao je izvor iz istrage.

Osoblje i ostali putnici navodno su pokušali da smire grupu muškaraca, a nekoliko roditelja tražilo je da paze na to što rade pred djecom. Ali haos nije prestao. Nakon nekoliko daljih incidenata, pilot je najavio neplanirano sletanje u Tuluz.

Jedinica Žandarmerije vazdušnog transporta (CGTA) čekala je na aerodromu Tuluz-Blanjak. Upali su u avion, a muškarca su izvela četiri policajca nakon što su mu stavili lisice, izvještava Dejli mejl .

"Bio je veoma pijan i odveden je u pritvor granične policije da se otrezni. Nivo alkohola u krvi mu je bio toliko visok da je trebalo nekoliko sati prije nego što je mogao da razgovara sa njim. Četvorica njegovih prijatelja su takođe izvedena iz aviona i uhapšena", rekao je izvor. Glavni optuženi je sada u centru sudske istrage i suočava se sa mogućom kaznom do pet godina zatvora.

Policijski izvor u Tuluzu potvrdio je da je let preusmjeren u grad oko 21:30 u petak. Nakon što su problematični putnici izbačeni, letu je odobreno ponovno polijetanje u 22:15. Video koji je jedan putnik objavio na TikToku prikazuje hapšenje pijane grupe.

Dok su prva dvojica muškaraca pristala da napuste avion, nasilje je eskaliralo kada je muškarac sa bejzbol kačketom zamoljen da izađe. "Ne, ne, ne, ne, to nije moguće", vikao je, prije nego što je iskočio sa svog sjedišta. Dok je policajac stavljao lisice njegovom ocu, sin je molio za pomoć, vičući: "To je moj tata", prije nego što ga je policajac izbacio sa sjedišta.

Putnica Tanja Nikols je rekla da je grupa bila glasna i nemirna, čak da su i prije polijetanja šetali po kabini, mijenjali sjedišta i ignorisali osnovne bezbjednosne protokole. Jedan od muškaraca je pokušao da priđe njenoj prijateljici, ali je osoblje brzo reagovalo. Nakon poletanja, grupa je odmah počela da pije alkohol i "vodi glasne, neprimjerene razgovore pred malom djecom koja su sjedjela u blizini". Nikols je takođe opisala sukobe unutar grupe.

"U jednom trenutku, dva člana grupe su se žestoko posvađala. Vidljivo su se gurali, udarali glavama, a jednom je i majica pocijepana dok su drugi pokušavali da ih razdvoje. Šokantno, neki su pljuvali po sjedištima i stavljali noge na sjedišta drugih putnika. Jedna žena je čak dobila udarac nogom u glavu od člana grupe", rekla je.

Plane to Benidorm was diverted to France because of these two..



What's he doing to his earpic.twitter.com/m96zsgDr9p — Grifty (@TheGriftReport)September 28, 2025

Kao i u Britaniji, maksimalna kazna za "ugrožavanje bezbjednosti aviona" u Francuskoj je pet godina zatvora i novčana kazna od oko 60.000 funti. Za "opijanje u avionu", maksimalna kazna je dvije godine i novčana kazna od oko 4.000 funti

"Let iz London-Lutona za Alikante je preusmjeren u Tuluz nakon što je nekoliko putnika poremetilo let. Posada je potom zatražila intervenciju policije, koja je dočekala avion po dolasku i izvela ove putnike prije nego što je let nastavio ka odredištu", saopštio je Rajaner, dodajući da "ima politiku nulte tolerancije prema neprihvatljivom ponašanju putnika i da će nastaviti da preduzima stroge mjere kako bi osigurao da svi putnici i posada imaju glatko i prijatno putovanje, bez nepotrebnih poremećaja".

Rajaner se godinama žali na ponašanje pijanih Britanaca. U Francuskoj je prošle godine prijavljeno 40 incidenata pijanih putnika na 1.000 letova, u poređenju sa 30 u 2021. godini.