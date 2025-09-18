Francuska nacionalna avio-kompanija "Air France" postala je prva velika evropska kompanija koja svim putnicima nudi besplatan i brz internet tokom leta, bez obzira na klasu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Francuska nacionalna avio-kompanija "Air France" prva je velika evropska kompanija koja putnicima nudi besplatan i brz Wi-Fi tokom leta, bez obzira na klasu. Očekuje se da će ova usluga uskoro postati standard u avio-saobraćaju zbog sve jače konkurencije.

Besplatan brzi internet trenutno je dostupan na pet aviona, a do kraja godine biće opremljeno 30% flote. Cilj je da do kraja 2026. godine cijela flota bude pokrivena ovom uslugom.

Brzi Wi-Fi je dostupan svim putnicima i omogućava istovremeno povezivanje više uređaja. Putnici mogu da prate vijesti u realnom vremenu, strimuju filmove i serije, igraju video-igre ili komuniciraju s porodicom i prijateljima. Pristup internetu omogućen je putem "Flying Blue" naloga, a novi korisnici mogu ga otvoriti besplatno tokom leta.

"Implementacija je realizovana u saradnji sa kompanijom Starlink, liderom u satelitskoj povezanosti, čime se obezbjeđuje stabilna i brza internet konekcija sa minimalnim kašnjenjem", navodi se u saopštenju.

Tokom prelaznog perioda, putnici na avionima koji još uvijek nemaju ovu uslugu mogu da koriste besplatan paket za razmjenu poruka ako su članovi "Flying Blue" programa, dok im je za ostale opcije na raspolaganju plaćeni internet. Za putnike koji imaju "Flying Blue Ultimate" i "La Première" status, internet će uvijek biti besplatan, kažu iz Air France.