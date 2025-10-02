Građani Crne Gore više ne mogu putovati u Srbiju sa starim ličnim kartama, saopštili su iz kompanije Air Montenegro.

Izvor: AIR MONTENEGRO

Oni su podsjetili da je rok važenja za stare lične karte istekao u srijedu i da je sada za putovanje u Srbiju potrebna nova elektronska lična karta ili važeći pasoš, prenosi Dan.

" Putnici koji planiraju put u Beograd treba unaprijed da provjere svoja putna dokumenta, kako bi izbjegli neprijatnosti na graničnom prelazu", navodi se u objavi Air Montenegro na društvenim mrežama.

Iz te kompanije su zamolili putnike da tu informaciju uzmu u obzir prilikom planiranja putovanja.