Njemački diplomata Kristof Heusgen izjavio je da je Vladimir Putin ponovo uspio da odvrati Donalda Trampa od pružanja odlučne podrške Ukrajini, ističući da ruski lider vJešto manipuliše bivšim američkim predsjednikom i sprečava jače sankcije Moskvi.

Izvor: Twitter/screenshot/realDonaldTrump/Profimedia

Istaknuti njemački diplomata Kristof Heusgen izrazio je duboko razočaranje nakon što je, prema njegovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin još jednom uspio da odvrati američkog predsjednika Donalda Trampa od pružanja odlučne podrške Ukrajini.

Heusgen, šef Minhenske bezbjednosne konferencije i bivši savjetnik njemačke kancelarke, svoje stavove podelio je nakon sastanka Trampa i ukrajinskog predsjednika Zelenskog u Vašingtonu za Ukrinform.

U komentaru za ukrajinski medij Heusgen je bio direktan i optužio Putina da sistematski manipuliše Trampom.

"Imam utisak da Putin uvjek uspijeva da manipuliše Trampom. Svaki put kada se čini da je Tramp odlučan da preduzme radikalne mere podrške Ukrajini, Putin ga od toga odvrati. To je razočaravajuće", rekao je Heusgen.

"Putin drži Trampa u šaci"

Sa Heusgenovom procjenom slaže se i Štefan Majster, stručnjak njemačkog Savjeta za spoljne odnose (DGAP). On takođe smatra da ruski lider sprečava isporuku oružja dugog dometa Ukrajini i uvođenje novih sankcija.

"Na kraju, nema ništa posebno novo: Putin drži Trampa u šaci; Tramp mu neće uvesti sankcije niti Ukrajini dati Tomahavke", istakao je Majster.

Iako Majster vjeruje da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sada znatno spremniji za razgovore sa Trampom, dodaje da to ne mijenja bitno situaciju. Prema njegovim riječima, Trampov primarni interes nije Ukrajina, već normalizacija odnosa sa Rusijom.

"U tom smislu, mnogo je rasprava, ali malo rezultata", zaključio je stručnjak.

Podsjetimo, Tramp se juče sastao sa Zelenskim u Vašingtonu. Samo dan ranije, na zahtijev ruske strane, Tramp je telefonom razgovarao sa Vladimirom Putinom.