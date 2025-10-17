Zelenski je stigao kod Trampa.

Izvor: X/disclosetv/Printscreen

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je na sastanak u Bijelu kuću u Vašingtonu kod američkog predsjednika Donalda Trampa. Dvojica predsjednika pregovaraće o eventualnoj isporuci "tomahavk" raketa što predstavlja "crvene linije" za Rusku Federaciju prema riječima ruskog predsjednika Vladimira Putina.

NOW - Zelensky arrives at the White House.pic.twitter.com/fW3pVVComV — Disclose.tv (@disclosetv)October 17, 2025

Tramp je dočekao Zelenskog na ulazu. Srdačno su se pozdravili dugačkim rukovanjem, nakon toga su se fotografisali i ušli u prostorije Bijele kuće u kojoj će se održati sastanak.

Da podsjetimo, prvi sastanak Trampa i Zelenskog u Bijeloj kući održan je 28. februara ove godine i prošao je katastrofalno zbog svađe koja je izbila. Zelenski je na kraju izbačen iz Bijele kuće.

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog kada su se posvađali u Bijeloj kući