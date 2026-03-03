Kako pišu Vijesti, bivši šef države Milo Đukanović nikada nije nadležnoj Agenciji za sprečavanje korupcije prijavio da ima ijedan komad oružja registrovan na svoje ime ili dobijen na poklon.

Izvor: MN Press

Saopštili su to Vijestima iz ASK-a, najavljujući da će protiv tog bivšeg javnog funkcionera pokrenuti novi postupak. kako bi utvrdili da li se ogriješio o zakon.

Da bivši predsjednik ima oružje na svoje ime saopštio je pravni zastupnik njegovog uhapšenog brata Aca Đukanovića, advokat Nikola Martinović, nakon što je njegov klijent saslušan u subotu u nikšićkom Osnovnom državnom tužilaštvu zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Da bivši predsjednik ima oružje na svoje ime saopštio je pravni zastupnik njegovog uhapšenog brata Aca Đukanovića, advokat Nikola Martinović, nakon što je njegov klijent saslušan u subotu u nikšićkom Osnovnom državnom tužilaštvu zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Martinović je u subotu veče kazao da dio pronađenog oružja pripada Milu Đukanoviću, dok je dio naslijeđen od njihovog pokojnog oca i za njega, kako kaže, postoji dokumentacija.

“...Nađene su neke puške sa posvetom njegovom bratu Milu Đukanoviću i definitivno je jasno da te puške nemaju nikakve dodirne veze sa Acom Đukanovićem. Takođe je nađena neka količina oružja koja je pripadala njegovom pokojnom ocu, za šta postoji dokumentacija. Policija je sve to oružje uzela. Ono će biti predmet vještačenja i oko toga mislim da neće biti nikakvog spora. Aco je saglasan da se to izvještači. Uzet je DNK. Po našem saznanju, DNK će apsolutno sigurno pokazati da Aco Đukanović sa tim puškama nema nikakve veze”, kazao je Martinović, kako pišu Vijesti.

Iz kabineta bivšeg predsjednika nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” zašto u imovinskim izvještajima Đukanovića kroz godine nikada nije prijavljen niti jedan komad oružja.

“Uvidom u evidenciju izvještaja o prihodima i imovini bivšeg javnog funkcionera na kojeg se odnosi Vaše pitanje, utvrđeno je da Agenciji za sprečavanje korupcije nije prijavio vlasništvo nad oružjem. Agencija će u vezi sa ovim navodima pokrenuti postupak utvrđivanja relevantnih činjenica i dokaza. O ishodu postupka javnost će, u skladu s principima transparentnosti, biti obaviještena odmah po njegovom okončanju”, odgovorili su redakciji iz Agencije kojom rukovodi Dušan Drakić.

Biznismenu Acu Đukanoviću (60) određen je pritvor zbog straha od bjekstva, nakon što je osumnjičen zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

“Utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni A. Đ. izvršio krivično krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a što proizlazi iz odbrane osumnjičenog, kao i iz zapisnika, službenih zabilješki i foto dokumentacije Uprave policije Crne Gore. Sudija za istragu je u konkretnom mišljenju mišljenja da stoje okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao dati u bjekstvo i biti nedostupan državnim organima Crne Gore u daljem toku postupka, shodno čl. 175 stav 1 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku”, piše u saopštenju sudije portparola Miloša Ivanovića.

đBrat višegodišnjeg premijera i predsjednika države, uhapšen je u noći između petka i subote, nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci.

Prema riječima branioca, policija ga je lišila slobode oko dva i po sata poslije ponoći, a u zgradu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) Nikšić doveden je sjutradan oko 14.30 sati, odnosno oko 12 sati nakon hapšenja.

Nešto oko 19.30 sati, nakon saslušanja, policija ga je izvela iz tužilaštva i sprovela u policijsko vozilo, uz skandiranje okupljenih članova porodice i prijatelja: “Aco, Aco”.

Uprava policije saopštila je da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Posebne jedinice policije i inspektora regionalnih centara bezbjednosti “Centar” i “Zapad”, 27. februara i u noći 28. februara vršili pretrese više Đukanovićevih objekata i prostorija u Podgorici i Nikšiću, na osnovu naredbi nadležnih tužilaštava i sudova.

Iz policije su naveli da je izuzeta i određena dokumentacija, o čemu je obaviješteno tužilaštvo, te da će “povodom navedenog biti formiran predmet u cilju daljeg postupanja”, dok nijesu iznosili detalje o aktivnostima u Podgorici.

Tokom pretresa u Nikšiću policija je, prema saopštenju, pronašla veću količinu vatrenog oružja i municije: lovački karabin “mauser” sa optičkim nišanom, pušku “brno” sa optikom “busnell”, pušku sačmaricu i pištolj nepoznate marke, lovački karabin “M-48”, kao i pištolj “CZ 99 PARA” sa okvirom u kojem se nalazilo pet metaka i oružnim listom na ime pokojnog člana porodice. Naveli su i da je pronađeno preko 400 komada municije različite marke i kalibra, tri prazna okvira, pet balističkih pancira i dvogled marke “zeiss”.

Branilac Martinović je, međutim, tvrdio da dio oružja pronađenog u kući pripada Milu Đukanoviću, navodeći da su “nađene neke puške sa posvetom” njegovom bratu, kao i da je pronađeno i oružje koje je pripadalo njihovom pokojnom ocu, za koje, kako je rekao, postoji dokumentacija. Saopštio je da je Đukanović saglasan da se sve vještači, da je uzet DNK, te da odbrana očekuje da će nalaz pokazati da osumnjičeni nema veze sa spornim puškama.

Za municiju i pancire Martinović je kazao da su najvjerovatnije “zaostatak” pripadnika MUP-a i ANB-a koji su, kako je naveo, godinama obezbjeđivali štićenu ličnost u toj kući. Dodao je i da su panciri, zbog starosti, navodno neupotrebljivi, te da se radi o lovačkom, a ne “ofanzivnom” oružju, uz tvrdnju da “nema tu kalašnjikova”. Isticao je i da svaki komad ima broj, a da će vještačenje pokazati porijeklo i status, prenose Vijesti.

Martinović je ranije ocijenio da tužilaštvo, ukoliko smatra da postoje razlozi za pritvor, treba “bez odlaganja” da uputi predlog sudiji za istragu. Na pitanje zbog čega bi službenici ostavili veću količinu municije u kući štićene ličnosti, odgovorio je da ne želi da komentariše rad policije i ANB-a, već da “jasno pokaže” da njegov branjenik sa tom municijom i oružjem nema nikakve veze, navodeći da je pronađena “nesređena” municija raznih kalibara.

Iz policije je ranije potvrđeno i da su tokom pretresa u Podgorici popisani i fotografisani pojedini skupocjeni satovi, kao i dokumentacija posložena u registratorima. Branilac je, s druge strane, naveo da su oduzeti i signalni pištolji koji se koriste na plovilima za ispaljivanje signalnih raketa, tvrdeći da “ne mogu spadati u okvir oružja” i da će, kako očekuje, biti odbačeni iz predmeta.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, Đukanović je u posljednjih šest mjeseci više od 20 puta prelazio državnu granicu, što je, kako se navodi, uzeto u obzir pri procjeni opasnosti od bjekstva. On je nakon izbora 2020. godine, na kojima je DPS izgubio vlast, preselio u Luksemburg, potom u Italiju, a u Crnu Goru je, prema istim saznanjima, doputovao prije nekoliko dana. Policija je poručila da u ovom i svim predmetima postupa “neselektivno, profesionalno i zakonito”, te da nastavlja borbu protiv kriminala u cilju jačanja bezbjednosti i povjerenja građana u institucije. Protiv rješenja o pritvoru dozvoljena je žalba u roku od 24 časa od uručenja, a o njoj odlučuje vanraspravno krivično vijeće.

