Vazdušni napad Sjedinjenih Država i Izraela oštetio je Golestansku palatu, jedini UNESKO lokalitet u Teheranu, dok su muzejski artefakti prethodno evakuisani.

Izvor: IRCG

Golestanska palata, jedino mjesto u Teheranu koje se nalazi na UNESKO popisu svjetske baštine, oštećena je u vazdušnom napadu Sjedinjenih Država i Izraela.

Prema dostupnim informacijama, oštećeni su pojedini djelovi kompleksa, uključujući drvena vrata, tradicionalni persijski prozori poznati kao orsi i segmenti bogato ukrašenih ogledala.

Iranski ministar kulturnog nasleđa, turizma i rukotvorina Sejed Reza Salehi Amiri najavio je pripremu zvaničnog izvještaja koji će biti poslat UNESKO-u. Takođe je naglasio da napad predstavlja kršenje međunarodnog prava. Muzejski predmeti su prethodno uklonjeni iz palate i premešteni na bezbednu lokaciju, tako da artefakti nisu oštećeni u napadu.

Damage caused to the World Heritage site of Golestan Palace by the U.S-Israeli attack (1)



Golestan Palace was among the sites that sustained serious damage and destruction following the attacks carried out by the United States and the Israeli regime on Sunday night.#Iranpic.twitter.com/8AHPASkNue — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV)March 2, 2026

Kompleks Golestan obuhvata istorijske građevine i bašte koje datiraju još iz vremena šaha Tahmaspa I iz dinastije Safavida. Tokom dinastije Zand, služio je kao privremena rezidencija Karim Kana Zanda, dok je tokom vladavine Kadžara značajno proširen i prilagođen potrebama kraljevske porodice nakon što je Teheran postao prijestonica.

UNESKO je izrazio zabrinutost za bezbijednost kulturnih dobara zbog povećanih sukoba na Bliskom istoku. Organizacija je saopštila da pažljivo prati stanje baštine u Iranu i širem regionu kako bi spriječila dalja oštećenja. U tom kontekstu, svim uključenim stranama je dostavila geografske koordinate lokaliteta upisanih na Listu svjetske baštine, kao i onih od nacionalnog značaja, kako bi se izbjegla moguća oštećenja.

UNESKO je takođe podsjetio da su kulturna dobra zaštićena međunarodnim pravom, posebno Haškom konvencijom o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba iz 1954. godine, uključujući mehanizam pojačane zaštite, kao i Konvencijom o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. godine.