Na crvenom tepihu sa nasljednicom: Benisio del Toro pokazao kćerku

Na crvenom tepihu sa nasljednicom: Benisio del Toro pokazao kćerku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Glumac Benisio del Toro prošetao crvenim tepihom sa nasljednicom

Benisio del Toro pokazao kćerku Izvor: This is That Productions / Y Pro / AFP / Profimedia

Glumac Benisio del Toro, pojavio se sinoć na dodjeli SAG nagrada, a pratilja mu je bila kćerka Dilajla.

Zvijezda filma "One Battle After Another" bila je nominovana za nagradu za najbolju mušku sporednu ulogu za ostvarenje iz septembra 2025, ali je priznanje na kraju pripalo njegovom kolegi Šonu Penu.

Pogledajte glumca s nasljednicom:

@beniciodeltoro__Benicio del Toro at the 32nd Actor Awards in LA today (w his daughter)#beniciodeltoro#actor#hollywood#fy#foru♬ Shine On - VIBE

Delajla, koja je rođena u avgustu 2011, uglavnom je bila van očiju javnosti. Del Toro ju je dobio sa povremenom partnerkom Kimberli Stjuart, kćerkom muzičke legende Rodom Stjuartom.

Tokom Kimberline trudnoće, glumčev predstavnik je pojasnio da njih dvoje nisu u vezi, ali je naglasio da je dobitnik Oskara "velika podrška".

Izvor: THA / Alamy / Profimedia

Ipak, bivši partneri su posljednjih godina pokazali skladan odnos u zajedničkom roditeljstvu, uključujući i zajedničku fotografiju iz 2023. godine u Portoriku, gdje su prisustvovali Rodovom koncertu.

(Mondo.rs) 

benisio del toro ćerka

