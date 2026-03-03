Iz Uprave policije saopšteno je da je policija u Bijelom Polju uhapsila nastavnika M.Č. iz Kolašina zbog sumnje da je seksualno uznemiravao učenika.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

“Naime, sumnja se da je pomenuto krivično djelo izvršio prosvjetni radnik M.Č. iz Kolašina na štetu maloljetne osobe na način što je tokom nastave u jednoj obrazovnoj ustanovi neprimjereno dodirivao oštećeno lice”, navodi se u saopštenju.

M.Č. će, kako navode, u zakonom predviđenom roku uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadležnost.