Iz Uprave policije saopšteno je da je policija u Bijelom Polju uhapsila nastavnika M.Č. iz Kolašina zbog sumnje da je seksualno uznemiravao učenika.
“Naime, sumnja se da je pomenuto krivično djelo izvršio prosvjetni radnik M.Č. iz Kolašina na štetu maloljetne osobe na način što je tokom nastave u jednoj obrazovnoj ustanovi neprimjereno dodirivao oštećeno lice”, navodi se u saopštenju.
M.Č. će, kako navode, u zakonom predviđenom roku uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadležnost.