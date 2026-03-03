"Nikšićka policija uhapsila je A.B. (25) iz tog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju na štetu dvije osobe, na način što im je nakon verbalnog obračuna, nanio ubodne rane nožem", saopšteno je iz Uprave policije.
"Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su juče, nakon što je osumnjičeni pristupio u službene prostorije i nakon prikupljenih obavještenja, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode A.B. (25) iz Nikšića, zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju na štetu dva lica", ističe se u saopštenju UP.
Kako se dodaje u saopštenju, sumnja se da je A.B. navedeno krivično djelo izvršio 24.02.2026. godine oko 22.40 časova, kada je došlo do verbalnog i fizičkog konflikta između njega i još dvije osobe, koja su tom prilikom zadobila teške tjelesne povrede u vidu ubodnih rana nanesenih nožem.
"Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici", zaključuje se u saopštenju UP.