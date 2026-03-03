"Nikšićka policija uhapsila je A.B. (25) iz tog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju na štetu dvije osobe, na način što im je nakon verbalnog obračuna, nanio ubodne rane nožem", saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

"Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su juče, nakon što je osumnjičeni pristupio u službene prostorije i nakon prikupljenih obavještenja, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode A.B. (25) iz Nikšića, zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju na štetu dva lica", ističe se u saopštenju UP.

Kako se dodaje u saopštenju, sumnja se da je A.B. navedeno krivično djelo izvršio 24.02.2026. godine oko 22.40 časova, kada je došlo do verbalnog i fizičkog konflikta između njega i još dvije osobe, koja su tom prilikom zadobila teške tjelesne povrede u vidu ubodnih rana nanesenih nožem.

"Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici", zaključuje se u saopštenju UP.