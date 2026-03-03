Denver je doveo pojačanje u borbi za titulu i potpisao ugovor sa Tajusom Džounsom.

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Tajus Džouns (29) novi je košarkaš Denvera. Čelnici kluba očigledno su vidjeli da ovako ne ide i da postoje veliki problemi u organizaciji igre i riješili su da dovedu čovjeka koji igra na poziciji plejmejkera i beka. Stiže da riješi te probleme.

Džouns je nedavno dobio otkaz u Dalasu, pa stiže kao slobodan agent. To je potvrdio pouzdani američki novinar Šams Čaranija koji je otkrio da je ugovor potpisan do kraja sezone i da će da bude od pomoći za tim u nastavku sezone.

Free agent guard Tyus Jones has agreed to sign with the Denver Nuggets, his agent Kevin Bradbury of LIFT Sports Management tells ESPN. A veteran point guard and ball handler to fill a need for the Nuggets' backcourt.pic.twitter.com/TH3Rmwonq1 — Shams Charania (@ShamsCharania)March 2, 2026

U porazu od Minesote, a i u nekim drugim mečevima Jokić je više puta u prvi plan stavljao izgubljene lopte kao razlog poraza. I posle duela sa "vukovima" je rekao da je to bio ključ utakmice. Izgleda da su ga dobro čuli i riješili da mu dovedu pojačanje na bekovskim pozicijama dok se čeka oporavak bitnih igrača Pejtona Votsona i Erona Gordona.

Ko je Tajus Džouns?

Tajus Džouns rođen je 10. maja 1996. godine u Minesoti, završio je čuveni koledž "Djuk" i 2015. ga je kao 24, pika izabrao Klivlend i odmah ga trejdovao u Minesotu za Džedija Osmana i Rakima Krismasa. Proveo je tamo četiri godine, pa je od 2019. naredne četiri bio u Memfisu. Onda je po jednu sezonu bio u Vašingtonu, Finiksu, Orlandu i najkraće se zadržao u Dalasu gdje je odmah "vejvovan", tačnije odrekli su se njegovog ugovora.

Osvojio je NCAA titulu sa Djukom, a u najjačoj košarkaškoj ligi sveta ove sezone ima prosjek od 3,1 poen, 2,6 asistencija i 1,1 skok, uz dosta malu minutažu. Najbolju sezonu imao je u Vizardsima gde je imao prosjekod 12 poena, 7,3 asistencija i 2,7 skokova. Odluka o njegovom dolasku očigledno je doneta kada je Kris Midlton otkrio da će ipak da ostane u Mavsima do kraja sezone.