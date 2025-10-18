Sastanak Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog izazvao je veliku pažnju javnosti. Zelenski je bio izričit u svojim zahtjevima i tražio je pojačane pritiske za Rusiju.

Izvor: x/printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastali su se u Bijeloj kući. U vezi sa potencijalnom isporukom američkih projektila Tomahavki Ukrajini, Zelenski je izjavio da je "realan", da se o toj temi raspravljalo na sastanku, ali da SAD "ne žele da izazovu eskalaciju" sa Moskvom.

"Rusija se plaši Tomahavki, istinski se plaši, jer je to moćno oružje", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u petak, koji je Trampu iznio i predlog da SAD Ukrajini daju moćne Tomahavke, a da Ukrajina zauzvrat SAD-u isporuči dronove, prenosi Index.

Iako je sastanak s Trampom opisao kao "produktivan", Zelenski je rekao i da "računa na Trampa da će izvršiti pritisak na Putina".

Takođe je još jednom pozvao na "bezbijednosne garancije" za svoju zemlju i rekao da je "otvoren" za trostrani samit sa Trampom i Putinom kako bi se pokušala zaustaviti ruska invazija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski došao je juče u Bijelu kuću tražeći oružje za odbranu svoje zemlje u ratu s Rusijom.

Podsjetimo, ukrajinski dronovi su zapalili rusku električnu trafostanicu 900 kilometara od granice. Električna trafostanica u ruskoj Uljanovskoj oblasti gori nakon napada ukrajinskim dronom, izvestili su ruski medijski kanali na Telegramu 18. oktobra.

BREAKING

Ulyanovsk region... the 500 kV substation "Veshkaima" has been attacked...



The 500 kV substation "Veshkaima" is one of the key nodes of the Middle Volga power system, part of the MES Volga structure (a branch of PJSC "Rosseti FGC UES").



Main functions of the 500…pic.twitter.com/ZlfpcGkeyq — Kakka️ (@kakkamax)October 18, 2025

Video-snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju dronove kako noću pogađaju trafostanicu Veškaima u regionu, što je dovelo do požara na mjestu napada.