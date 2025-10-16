Donald Tramp hitno zove Vladimira Putina.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Jason Bye / News Licensing/Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp će danas hitno pozvati ruskog predsjednika Vladimira Putina, javlja "Skaj Njuz". Za petak 17. oktobar je najavljen sastanak Trampa sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim kada će se razgovarati o daljem naoružavanju Ukrajine, konkretno će se pregovarati o isporuci PVO raketa i projektila srednjeg dometa.

Američki predsjednik je rekao predstavnicima medija da će "vjerovatno morati da razgovara sa Rusijom" prije nego što zvanično donese odluku o slanju "Tomahavk" raketa u Ukrajinu. Navodno će te projektile iskoristiti kao argument i prijetnju kako bi Rusiju primorao da povuče konkretnije poteze koji vode ka uspostavljanju prekida vatre.

Odnosi dvojice predsjednika su navodno zahladneli uprkos sastanku na Aljasci koji je održan u avgustu ove godine. Tramp nije čestitao rođendan Putinu što je među vojnim analitičarama i zvaničnicima okarakterisano kao znak zahlađenja odnosa.

Da podsjetimo, prvi sastanak Trampa i Zelenskog u Bijeloj kući održan je 28. februara ove godine i prošao je katastrofalno zbog svađe koja je izbila. Zelenski je na kraju izbačen iz Bijele kuće.

