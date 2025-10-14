Ukrajina bi mogla da dobije dvije vrste razornih raketa.

Izvor: printscreen Youtube

Ukrajina bi mogla da dobije i američke "tomahavk" rakete i njemačke "taurus" projektile, piše "Kijev Post". Američki predsjednik Donald Tramp se dugo razmišljao i na kraju je blizu zvanične odluke da odobri slanje Ukrajini "tomahavk" raketa, a ako to Amerika uradi, time će se indirektno izvršiti pritisak na Njemačku i njenog kancelara Fridriha Merca da on odobri slanje "taurus" raketa.

U petak 17. oktobra se u Vašingtonu sastaju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i Donald Tramp kada će razgovarati o ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani (PVO) i mogućnosti isporuke "tomahavk" raketa. Ovaj plan je strateški osmišljen kako bi ojačao odbranu Ukrajine, ali i primorao evropske saveznike da dodatno pomognu Ukrajinu.

Da podsjetimo, prvi sastanak Trampa i Zelenskog u Bijeloj kući održan je 28. februara ove godine i prošao je katastrofalno zbog svađe koja je izbila. Zelenski je na kraju izbačen iz Bijele kuće.