Razgovori o dolasku predsjednika SAD Donalda Trampa u Izrael su u toku, a posjeta bi mogla da bude izuzetno kratka, preneo je danas Tajms of Izrael, pozivajući se na državnog zvaničnika.

Prema navodima izvora, posjeta će biti "munjevita", a javni servis Kan izveštava da bi mogao da bude na zemlji ukupno samo osam sati, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Tramp bi trebalo da sleti u nedelju u 15 časova, gdje će učestvovati na ceremoniji na aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu. Planirano je i da budu održane ceremonije u izraelskoj skupštini Knesetu i na Zidu plača.

Okvirno je planirano da poleti u nedelju uveče u 23 časa, izvještava taj medij. Kako se navodi, za Trampa i njegovu pratnju će biti oslobođen i prostor u hotelu "Kralj David" u Jerusalimu.

Prema pisanju lista "Maariv", američka ambasada je zatražila od hotela da oslobodi dva sprata za Trampa i njegov tim počev od subote uveče. To znači da će hotel morati da iseli goste koji tamo borave tokom praznika Sukot, kada Jerusalim obično preplavljuju jevrejski posjetioci.