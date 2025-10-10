Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratio se naciji nakon što je Vlada odobrila sporazum o prekidu vatre, poručivši da je Izrael ostvario sve ciljeve rata - povratak talaca, slabljenje Irana i razbijanje Hamasove mreže.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratio se javnosti nakon što je Vlada te zemlje odobrila sporazum o prekidu vatre. Rekao je da nije slušao one koji su tvrdili da nije moguće vratiti taoce.

"Vjerovao sam da ako primenimo snažan vojni pritisak, u kombinaciji sa snažnim diplomatskim pritiskom, apsolutno ćemo moći da vratimo sve naše taoce. Upravo to smo i uradili", rekao je.

Naveo je da je Izrael ostvario sve što je zacrtao, a to znači postizanje ciljeva rata, vraćanje talaca, uklanjanje balističke i nuklearne prijetnje od strane Irana koja je ugrožavala njegov opstanak i razbijanje iranske osovine, čija je Hamas centralna komponenta. Netanjahu je rekao da se izraelska vojska neće potpuno povući iz Pojasa Gaze.

"U narednim fazama, Hamas će biti razoružan, a Gaza demilitarizovana. Ako se to postigne na lak način, odlično. A ako ne, biće postignuto na teži način", naglasio je.