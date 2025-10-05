Izraelski premijer Benjamin Netanijahu oštro je kritikovao Evropu zbog, kako kaže, popuštanja pred terorizmom Hamasa i poručio da nijedan dio mirovnog plana neće biti sproveden dok svi taoci ne budu vraćeni u Izrael.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Premijer Izraela Benjamin Netanijahu izjavio je da Evropa popušta pred terorom i kritikovao nedavna priznanja palestinske države, ocijenivši ih kao "nagradu Hamasu nakon najvećeg masakra Jevreja od Holokausta". U intervjuu za briselski Euronews, upozorio je evropske lidere da "ne hrane krokodila" i da prestanu praviti ustupke teroristima.

„Evropa je poklekla pred terorom. Izrael vodi bitku u ime slobodnog svijeta“, poručio je Netanijahu, dodajući da su Hamas, Hezbolah i Huti prijetnja ne samo Izraelu, već i Zapadu.

On je ponovio da nijedan dio mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trampa neće biti sproveden dok svi taoci – živi i mrtvi – ne budu oslobođeni. Upozorio je da će, ukoliko Hamas ne ispuni uslove u predviđenom roku, Izrael ponovo krenuti u ofanzivu u Gazi, uz podršku SAD.

Netanijahu je takođe naglasio da Palestinska samouprava neće imati kontrolu nad Gazom po završetku rata, te da će Izrael ostati odgovoran za demilitarizaciju te teritorije.