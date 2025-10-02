Vladimir Putin je govorio o sankcijama Rusiji i oružanom sukobu sa NATO.

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin obratio se javnosti na Valdaj forumu u Sočiju. Govorio je o mnogim političkim, društvenim i ekonomskim temama, a posebno se osvrnuo na rat u Ukrajini i odnos Rusije sa Zapadom.

Putin je na početku svog govora govorio o geopolitičkim okolnostima u kojim se svijet nalazi danas. Vratio se unazad na period kada je Rusija pokušala da postane član NATO pakta, a onda je govorio o sankcijama Rusiji.

"Naša država je demonstrirala najviši stepen otpora i sposobnosti da izdrži pritisak cijelog svijeta. Neke zapadne zemlje pokušavaju da zabrane političke protivnike koji su stekli veći legitimitet od njih samih", naveo je Putin, prenosi "Gardijan".

Potom se osvrnuo na odnose sa NATO savezom. Rekao je da se u zapadnom svijetu stvara histerija da Rusija planira oružani sukob sa NATO paktom.

"Neke evropske države stvaraju histeriju i rekreiraju poznatog protivnika kog su izmislili prije više stotina godina: Rusiju. Evropske elite tvrde da je rat sa Rusijom blizu, to su gluposti, u to je teško povjerovati", objasnio je predsjednik Rusije, prenosi "Skaj Njuz".

