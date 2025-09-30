Bijela kuća priznala da rat za Rusiju ne ide u pravom smjeru.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Nakon mjeseci neslaganja oko mirovnih pregovora, Bijela kuća i pojedini kremaljski propagandisti složili su se barem u jednom, a to je da ruski rat u Ukrajini ne ide dobro za Moskvu.

"Rusi se moraju probuditi i prihvatiti realnost. Puno ljudi umire, a nemaju šta da pokažu zauzvrat", izjavio je američki potpredsjednik JD Vance. Nekoliko dana ranije predsjednik Donald Tramp naglasio je kako je Rusija "potrošila milione i milione dolara na bombe, projektile, municiju i ljudske živote, a zauzvrat osvojila gotovo ništa teritorije".

Prema podacima ukrajinske platforme Deep State, ruska vojska tokom juna, jula i avgusta zauzela je 1.548 km², ali je izgubila čak 94.810 ljudi, prosečno 1.030 dnevno. Iako je to više teritorije nego u istom periodu 2024, radi se o tek 0,003% ukupne teritorije Ukrajine.

Pukotine u ruskoj propagandi

Prokremaljska komentatorka Tatjana Montjan upozorila je da Rusiji nedostaje ljudstva za ofanzivne operacije te da bi Putin mogao biti primoran na novu mobilizaciju ako ne dođe do "velikog proboja" u proljećno-jesenjoj kampanji.

"U prvoj polovini septembra tempo ofanzive značajno je usporio. Moguće je da su potrošili poslednje rezerve", rekla je ona. Slične tonove uputio je i ruski senator Dmitrij Rogozin, koji je otvoreno priznao:

"Nemoguće je napredovati. Na frontu vlada pat-pozicija".

Još oštriji bio je Pavel Gubarev, bivši proruski vođa u Donbasu, koji tvrdi da su ruski gubici "nesrazmjerno teži" jer gotovo stalno napadaju.

"Stvarna situacija već je jednaka porazu. Rusija nema kapaciteta da dovrši specijalnu vojnu operaciju i ostvari pobjedu pod kolonijalnim sistemom aktuelne vlasti", napisao je.

Na državnoj televiziji NTV jedan je gost u emisiji Mesto Vstrechi doveo u pitanje zvanične brojke o ukrajinskim gubicima.

"Ako je Ukrajina krenula sa 800 hiljada vojnika i svake godine povećavala broj za stotinu hiljada, jednostavno ne može biti 1,7 do dva miliona gubitaka. U tom slučaju vojska ne bi postojala", rekao je.

Na direktno pitanje znači li to da Ministarstvo odbrane laže, odgovorio je: "Ne samo naše. Ogromna je greška potcijeniti ukrajinsku vojsku".

Prema ukrajinskom vojnom analitičaru i bivšem oficiru SBU-a Ivanu Stupaku, propagandisti smiju govoriti sve dok im vlast to dopušta.

"Ako njihove riječi nanesu štetu, vidjećemo reakciju vlasti. Ali činjenica da takve izjave prolaze pokazuje da se i sami Rusi zamaraju i da nisu spremni beskonačno ratovati, suprotno tvrdnjama Kremlja", rekao je za Kyiv Independent.