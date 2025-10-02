Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratiće se na Valdaj forumu u Sočiju. Ove godine tema je "Policentricni svijet: uputstvo za upotrebu", a očekuje se da će ruski lider predstaviti svoju viziju novog međunarodnog sistema.

Izvor: Kremlin Pool / Alamy / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin drži svoj godišnji govor na Valdaj diskusionom panelu u Sočiju. Ovaj poznati forum, koji okuplja stručnjake i kreatore politike, održava se po 22. put, a ovogodišnja tema glasi: "Policentricni svijet: uputstvo za upotrebu".

Rusija već duže vrijeme promoviše ideju prelaska ka multipolarnom poretku, a značajni koraci su preduzeti kroz jačanje organizacija poput SCO i BRICS.

Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, rekao je da će se Putinovo izlaganje vjerovatno fokusirati na novi međunarodni sistem, predstavljanje njegove vizije novog poretka i objašnjenje kako države mogu da se prilagode. Peskov je u utorak nagovijestio da će Putinov govor biti "suštinski" i da će se "dugo analizirati i komentarisati".

Putin je i ranije koristio Valdaj forum da signalizira promjene u prioritetima Moskve ili da iznese nova razmišljanja o nacionalnim i globalnim pitanjima. Tradicionalno, on nakon govora odgovara i na pitanja učesnika, prethodne sesije znale su da traju i do tri sata.