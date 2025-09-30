Putin kazao da Rusija dobija "pravednu bitku" u Ukrajini nakon što je objavio najveću regrutaciju od 2016. kojom će biti obuhvaćeno 135.000 ljudi

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je sinoć da ruske snage pobjeđuju u onome što je nazvao "pravednom bitkom" u Ukrajini.

"Naši borci i komandanti kreću u napad, a cijela zemlja, cijela Rusija, vodi ovu pravednu bitku i vrijedno radi. Zajedno branimo našu ljubav prema domovini i jedinstvo naše istorijske sudbine, borimo se i pobjeđujemo", rekao je Putin u video snimku objavljenom na sajtu Kremlja, prenosi Indipendent.

Britanski list podsjeća da je Rusija pokrenula opštu invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, nazivajući je "specijalnom vojnom operacijom" demilitarizacije i denacifikacije svog susjeda.

Kijev i njegovi saveznici kažu da je invazija ničim izazvan imperijalistički pokušaj otimanja teritorije.

Ruske Ministarstvo odbrane je juče saopštilo da je ova zemlja preuzela kontrolu nad još dva naselja na prvoj liniji fronta u ključnim oblastima Donjecke oblasti na istoku Ukrajine.

Ukrajinski zvaničnici nisu komentarisali rusko saopštenje u vezi s ova dva sela.

Skaj njuz navodi da su u pitanju Šandrigolovo i Zarične, dva sela koja se nalaze sjeveroistočno od Slavjanska - ključnog grada koji Rusija želi da zauzme u okviru prodora ka zapadu kroz Donjecku oblast.

S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je kontraofanzivna operacija Kijeva izvedena u blizini grada Dobropilja, takođe u Donjeckoj oblasti, kao i da je u njoj ostvaren napredak.

Britanska televizija navodi da ni ruske ni ukrajinske tvrdnje nije moguće nezavisno potvrditi.

Putinovo sinoćnje obraćanje uslijedilo je nakon što je ruski predsjednik pozvao na najveći proces regrutacije trupa te zemlje od 2016. godine, pošto je objavljeno da su u vojsci Rusije upražnjena mjesta za 135.000 ljudi.

Mobilizacija dolazi usred rastućih ruskih gubitaka u ratu i pritiska da se održi linija fronta duga 1.000 km.

Prema zapadnim procjenama, više od milion vojnika Putinove vojske poginulo je u ratu.

Šef Kremlja je povećao godišnji obim regrutacije u prosjeku za pet odsto od početka rata u Ukrajini 2022. godine.

Putin se obratio ruskoj javnosti povodom treće godišnjice međunarodno nepriznatog "pripajanja" četiri ukrajinska regiona - Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti.