Desetak američkih KC-135R/T tankera uočeno je iznad Atlantika nakon sastanka Donalda Trampa sa vojnom komandom. Dok jedni tvrde da je riječ o pripremama za NATO vježbu, drugi vjeruju da SAD spremaju odgovor na globalne bezbjednosne izazove.

Izvor: YouTube/Printscreen/Military Vids

Američki vazdušni tankeri preletjeli su Atlantik prema Velikoj Britaniji nakon što se Donald Tramp sastao sa svojom vojnom komandom. Desetak KC-135R/T Stratonakera primijećeno je na radaru u nedelju uveče, a neki su se uputili ka RAF Mildenholu, piše Metro.co.uk.

Pojavila se teorija da su se avioni dopunjavali gorivom u Velikoj Britaniji kako bi bili spremni za hitne vojne potrebe. Posljednji put kada su SAD premjestile toliko tankera bilo je pet dana prije nego što je ratno vazduhoplovstvo napalo iranska nuklearna postrojenja.

Ovaj potez bi takođe mogao biti povezan sa vježbom "Kobra ratnik 25-2", velikom vježbom NATO-a koja se održava od 12. septembra do 2. oktobra iznad Sjevernog mora. Džon Sitilis, bivši stručnjak za diplomatiju Stejt departmenta, rekao je da bi SAD mogle da odgovore i na ruske dronove iznad Baltičkog mora.

Mnogo je teorija

"Nesposobnost Danske da brani svoj vazdušni prostor naglašava zabrinutost Bijele kuće da nije u stanju da zaštiti i odbrani svoju mnogo veću i udaljeniju teritoriju Grenland od sve većih zajedničkih kineskih i ruskih vazdušnih i pomorskih patrola u novonastalom arktičkom području strateškog takmičenja", rekao je on.

Jutro nakon Trampovog sastanka sa izraelskim liderom Bendžaminom Netanjahuom avioni su poletjeli, a najviši američki vojni zvaničnici sastali su se jutros u Kvantiku, u Virdžiniji.

Sastanak uključuje stotine generala i admirala, uključujući i one koji su pozvani u Sjedinjene Države iz aktivnih ratnih zona. Nisu objavljeni detalji o tome što će se raspravljati na samitu.

Većina prisutnih na sastanku navodno ne zna detalje dnevnog reda i u njega ulaze naslijepo. Bivši zvaničnik Pentagona rekao je da bi to "moglo biti bilo šta, od takmičenja u sklekovima do sastanka o nacionalnoj bezbjednosti".