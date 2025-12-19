Na Prištinskom aerodromu otkriveno 9.300 funti neprijavljenog novca kod putnika, sakrivenog u čarapama, izrečena mu je kazna, a ostatak novca privremeno zadržan.

Izvor: Youtube/Kosovo Online/Screenshot

Službenici Prištinskog aerodroma danas su otkrili neprijavljeni novac u iznosu od 9.300 britanskih funti kod jednog putnika, saopšteno je iz Kosovske carine. Deo novca bio je sakriven u čarapama putnika.

Kako je navedeno, u zoni dolazaka, Kosovska policija i carinski službenici izvršili su kontrolu putnika i njegovog prtljaga. Tokom pregleda, u njegovim čarapama pronađeno je 8.000 funti, dok je dodatni iznos otkriven kod samog putnika.

Ukupna suma pronađenog novca iznosila je 9.300 funti, što prema zvaničnom kursu predstavlja 10.611,59 eura, navodi su Kosovske carine.

S obzirom na to da je novac bio neprijavljen, putniku je izrečena administrativna kazna u visini od 25% vrijednosti neprijavljenog iznosa, dok je ostatak novca privremeno zadržan.

Slučaj je prosleđen Sektoru za istrage radi daljeg postupanja, navode iz Kosovske carine.