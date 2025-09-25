Do sada je u šest navrata odlagana puna primena sankcija NIS-u na osnovu izdatih posebnih licenci Кancelarije za kontrolu stranih sredstava pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor: PINK tv/printscreen

Sankcije američkog Ministarstva finansija Naftnoj kompaniji Srbije (NIS) odložene su na samo pet dana, tačnije do 1. oktobra.

Ovu informaciju je potvrdio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji boravi u Njujorku.

"SAD će od 1. oktobra uvesti sankcije Naftnoj industriji Srbije, to će nam napraviti velike probleme, ali ćemo tražiti izlaz", rekao je Vučić

Odluka o izuzeću NIS-a od sankcija trebalo je da istekne sjutra, 26. septembra.

Do sada je u šest navrata odlagana puna primena sankcija NIS-u na osnovu izdatih posebnih licenci Кancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država.

(Blic/MONDO)