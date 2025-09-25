Do sada je u šest navrata odlagana puna primena sankcija NIS-u na osnovu izdatih posebnih licenci Кancelarije za kontrolu stranih sredstava pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država.
Sankcije američkog Ministarstva finansija Naftnoj kompaniji Srbije (NIS) odložene su na samo pet dana, tačnije do 1. oktobra.
Ovu informaciju je potvrdio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji boravi u Njujorku.
"SAD će od 1. oktobra uvesti sankcije Naftnoj industriji Srbije, to će nam napraviti velike probleme, ali ćemo tražiti izlaz", rekao je Vučić
Odluka o izuzeću NIS-a od sankcija trebalo je da istekne sjutra, 26. septembra.
Do sada je u šest navrata odlagana puna primena sankcija NIS-u na osnovu izdatih posebnih licenci Кancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država.
(Blic/MONDO)