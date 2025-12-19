Bahami su danas priznali nezavisnost Kosova, saopštila je kosovska predsjednica Vjosa Osmani.

To je četvrto priznanje Kosova ove godine. Prije manje od dva meseca, Kosovo je priznala Sirija, a prije toga Sudan 12. aprila i Kenija 26. marta, prenosi Kossev.

"U glavnom gradu Bahama upravo smo potpisali bilateralni sporazum o priznanju i uspostavljanju diplomatskih odnosa sa premijerom i našim dobrim prijateljem Filipom Dejvisom", navela je Osmani na Fejsbuku.

Ona je objavila i deklaraciju o priznanju Kosova i uspostavljanju uzajamnih diplomatskih odnosa i dodala da je to 121. zemlja koja je priznala nezavisnost Kosova.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ocijenilo je da su Bahami odlukom o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova svjesno i grubo narušili međunarodnopravni poredak utemeljen na Povelji UN, prenosi Srna.

"Ovakvi postupci predstavljaju opasan presedan i direktno doprinose daljem urušavanju osnovnih principa međunarodnog javnog prava, a pre svega, principa uvažavanja teritorijalnog integriteta država članica UN", navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva upozoravaju da aktivnosti usmjerene protiv suverenih država podrivaju povjerenje u međunarodni sistem i vode ka njegovoj daljoj destabilizaciji.

"Odluka vlasti Komonvelta Bahama posebno je nekonstruktivna u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine, jer predstavlja jednostran potez koji direktno ugrožava dijalog", smatraju u Ministarstvu spoljnih poslova.

Srbija, kako se navodi, neće prihvatiti pokušaje nametanja svršenih činova, niti legitimizaciju jednostranih akata koji su u suprotnosti sa međunarodnim pravom i Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti UN.

Iz Ministarstva poručuju da će Srbija odlučno i principijelno i svim raspoloživim diplomatskim i političkim sredstvima nastaviti da se bori za zaštitu svojih državnih i nacionalnih interesa.

Pozvali su vlasti Bahama da preispitaju svoju odluku i da se vrate poštovanju univerzalnih principa međunarodnog prava, koji su osnov stabilnosti i mira u međunarodnim odnosima.