Stiven Adams ispričao šta inače jede tokom dana, ali iako ga mnogi smatraju najjačim košarkašem u NBA - nije najjači u svojoj porodici. Za svoju sestru Valeri, koja je olimpijska šampionka, kaže da je snažnija i od njega.

Ko je najjači košarkaš u NBA ligi? Zvanični podaci kažu da su najteži Zek Idi (Memfis, 138 kilograma), pa Jusuf Nurkić (130) i Nikola Jokić (128), međutim sva trojica će kao iz topa sigurno reći da postoji neko protiv koga ne podnose da igraju jer je sav od mišića.

U pitanju je Stiven Adams, centar Hjustona, koji je "kao od brijega odvaljen". Prema zvaničnim podacima NBA lige, Stiven Adams ima 120 kilograma na 211 centimetara i s razlogom ga mnogi smatraju za najjačeg košarkaša svijeta.

Kako je Stiven Adams toliko jak?

Mnogo toga je naravno do genetike. Stiven Adams je sa Novog Zelanda, njegov otac je Englez koji je bio u britanskoj mornarici, dok je majka sa Tonge, pa je tako od ranog djetinjstva bio drugačiji od vršnjaka - daleko jači i viši. A nešto je i do toga kako se već godinama hrani.

U nedavnoj epizodi podkasta "The Young Man & The Three", Stiven Adams ispričao je kako izgleda njegova ishrana i šta sve to pojede tokom dana: "Za doručak jedem pola kilograma mljevenog mesa i šest jaja, sve zajedno", šokirao je Adams.

"Posle utakmice pojedem tako, recimo dva i po bifteka", dodao je centar Hjustona koji jede to golim rukama.

Što se tiče večere, bez tri restorana ne završava dan: "Psihički se zasitim jedne kuhinje, zato pokušavam da mijenjam. Ako jedem biftek, mogu to da radim neko vrijeme, ali dođe trenutak kad kažem: ‘U redu.’ Onda odem na, recimo, vijetnamsku hranu i mogu i to da ‘razvalim’. I onda sve krene ispočetka".

Kada kažu da je jak, Stiven Adams odgovara: "A, jeste vi vidjeli moju sestru?".

U pitanju je bacačica kugle koja je od njega starija devet godina, a koja je osvojila čak četiri olimpijske medalje. Bila je zlatna u Pekingu i Londonu, pa je potom u Riju osvojila srebro, a za kraj karijere i bronzu u Tokiju. Rekord joj je 21,24 metra, a ima i desetine medalja sa svjetskih prvenstava i mintinga.

Adams je na NBA draftu izabran 2013. godine kao 12. pik. Proveo je sedam godina u Oklahomi, bio dio one sjajne generacije u kojoj su bili Durent, Vestbruk, Harden, Ibaka i ostali, da bi potom prešao u Pelikanse, Grizlise, pa Hjuston u kome je od 2024. godine.

Ove sezone igra odlično i prosječno bilježi 6,3 poena i 8,7 skokova.

