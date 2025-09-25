Razlog sastanka obavijen je velom tajne, što je izazvalo zabunu i zabrinutost u vojnim krugovima nakon niza smjena koje je sprovela Trampova administracija.

Izvor: RONALDO SCHEMIDT / AFP / Profimedia

Američki ministar odbrane Pit Hegset naredio je stotinama generala i admirala da se sledeće nedelje hitno okupe u bazi marinaca u Virdžiniji.

Razlog sastanka obavijen je velom tajne, što je izazvalo zabunu i zabrinutost u vojnim krugovima nakon niza smjena koje je sprovela Trampova administracija.

Pentagon je pozvao vojne zvaničnike iz cijelog svijeta, a čak ni najviši generali i njihovi štabovi ne znaju zašto, piše Vašington post.

Vrlo neobična direktiva poslata je gotovo svim najvišim vojnim zapovjednicima širom svijeta, potvrdilo je više od desetak izvora upoznatih sa situacijom. Naredba je izdata početkom ove nedelje, u trenutku dok preti blokada vlade i nekoliko mjeseci nakon što je Hegsetov tim najavio planove za opsežnu konsolidaciju vojnih zapovjedništava.

Portparol Pentagona Šon Parnel potvrdio je da će se Hegset "obratiti svojim višim vojnim čelnicima početkom sledeće nedelje", ali nije ponudio nikakve dodatne detalje. Sastanak je zakazan za utorak u Kvantiku u Virdžiniji.

Hegsethova naredba odnosi se na otprilike 800 generala i admirala raspoređenih širom SAD-a i svijeta, tačnije na sve visoke oficire sa činom brigadnog generala ili višim na zapovjednim pozicijama, kao i na njihove glavne dočasničke savjetnike. Očekuje se dolazak zapovednika iz zona sukoba, kao i onih stacioniranih u Evropi, na Bliskom istoku i u azijsko-pacifičkom regionu.

Zabrinutost u vojnim krugovima

Niko od sagovornika Vašington Posta ne sjeća se da je ijedan ministar odbrane ikada naredio ovakvo masovno okupljanje, a nekoliko ih je izrazilo i bezbjednosnu zabrinutost.

"Ljudi su vrlo zabrinuti. Nemaju pojma šta to znači", rekao je jedan izvor.

Drugi su izrazili frustraciju što se čak i od zapovjednika stacioniranih u inostranstvu zahtijeva dolazak, ističući da se "to tako ne radi".

"Ne zovete generale i admirale koji vode svoje ljude i globalne snage u dvoranu izvan Vašingtona, a da im ne kažete zašto ili koja je tema ili dnevni red", izjavila je jedna osoba.

"Zar sada povlačimo svakog generala i admirala s Pacifika? Sve je to čudno", dodao je drugi američki zvaničnik.

Sastanak u jeku velikih promjena

Naredba dolazi u vrijeme dok Hegset jednostrano sprovodi ogromne promjene u Pentagonu, uključujući smanjenje broja generala za 20 odsto, smjene visokih čelnika bez obrazloženja, kao i kontroverznu odluku o preimenovanju Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata. U toku je i priprema nove nacionalne odbrambene strategije koja bi, kako se očekuje, odbranu domovine trebalo da stavi ispred Kine kao glavnog bezbjednosnog rizika.

Prošlog mjeseca Hegset je smenio general-pukovnika Džefrija Krusa, direktora Obavještajne agencije za odbranu, viceadmiralku Nensi Lakor, načelnicu Mornaričke rezerve, i kontraadmirala Miltona Sandsa, zapovjednika specijalnih pomorskih snaga.

Te smjene su samo poslednje u nizu čistki u nacionalnim bezbjednosnim agencijama. Trampova administracija smijenila je i načelnika Združenog generalštaba, generala Čarlsa Kju Brauna mlađeg, načelnicu pomorskih operacija, admiralicu Lisu Frančeti, i mnoge druge.

Uz to, načelnik Generalštaba Vazduhoplovstva, general Dejvid Olvin, prošlog mjeseca je najavio da odlazi u penziju u novembru nakon što je to od njega zatraženo.