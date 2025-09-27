Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović objavio je na društvenoj mreži Iks da je ima srdačan susret sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) (SAD) Donaldom Trampom i prvom damom Melanijom Tramp.

Izvor: x.com/JakovMilatovic

"Ponosni smo na 120 godina diplomatskih odnosa između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država. Nastavljamo da gradimo mostove saradnje i prijateljstva", poručio je Milatović.