Danska je zatvorila aerodrome za civilne letove.

Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Danska je danas zatvorila aerodrome za sve civilne letove, piše "Rojters". U toku noći subote 27. na nedelju 28. septembra su primijećeni nepoznati dronovi blizu vojnih objekata.

Ovu informaciju potvrdio je i ministar odbrane Danske Troels Lund Poulsen. Zabrana će, prema njegovim riječima, trajati do petka 3. oktobra.

"Trenutno se nalazimo u teškoj bezbjednosnoj situaciji i moramo da obezbijedimo najbolje moguće uslove rada za oružane snage i policiju koji su odgovorni za bezbjednost tokom samita Evropske unije", rekao je on.

Lideri zemalja članica Evropske unije okupiće se u srijedu 1. oktobra u Danskoj. Nakon toga, u četvrtak 2. okotbra se održava samit Evropske političke zajednice od 47 članica.

Njemačka fregata za protivazdušnu odbranu stigla je danas u Kopenhagen kako bi pomogla u nadzoru vazdušnog prostora. Danska je dronove okarakterisala kao "hibridni napad".

Zasad nije poznato koliko dronova je viđeno niti gdje su tačno uočeni. Ovo je posljednja aktivnost nepoznatih bespilotnih letilica nakon zatvaranja pet danskih aerodroma.