Dansku je potresao novi dron-incident ovog puta iznad najveće vojne baze Karup, gdje su letilice nadgledale objekat čitavu noć.

Danski mediji su jutros izvijestile o novom incidentu sa dronovima koji je alarmirao policiju i oružane snage. U petak uveče, jedan ili više dronova kružili su iznad vojne baze Karup, najveće u zemlji, a onda nestali.

To je treći incident sa dronovima ove nedelje u Danskoj, nakon što su aerodromi u Kopenhagenu i Olborgu zatvoreni zbog preleta dronova.

"Jedan ili dva ilegalna drona su djelovala tokom cijele večeri i noći. Letovi su primijećeni i unutar i izvan ograde baze", rekao je dežurni voditelj Simon Skelkjer.

U subotu ujutru, kako je izvijestio Ekstra Bladet, policija je bila u kontaktu sa policijom Centralnog i Zapadnog Jitlanda, koja je potvrdila da su dronovi ponovo prisutni u blizini aerodroma.

Kopenhagen, Olborg, skriveni brod

Skelkjer nije želio da ulazi u detalje o kakvoj je vrsti drona riječ, a kao odgovor na pitanje o mogućem obaranju, rekao je da je to odluka koja mora biti donijeta zajedno sa vojnim rukovodstvom. Ekstra Bladet je kontaktirao Danske oružane snage, koje su potvrdile da je sinoć i večeras bilo aktivnosti dronova.

"Istina je da su dronovi uočeni u Karupu i na drugim odbrambenim lokacijama. Nešto će biti objavljeno kasnije danas na zvaničnom veb-sajtu", saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Drama sa upadom dronova u vazdušni prostor počela je u ponedeljak, kada su aerodromi u Kopenhagenu i Oslu bili zatvoreni na nekoliko sati, a Danska je takođe podigla borbene avione. Incident se ponovio u srijedu uveče u Olborgu, gradu na sjeveru zemlje, gdje su takođe obustavljeni dolazni i odlazni letovi. Danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen rekao je nakon toga da je "po svemu sudeći, to bio sistematski, hibridni napad" i tvrdio da je cijela akcija bila "profesionalno izvedena".

Najveći vojni objekat u Danskoj

U međuvremenu, list Ekstra Bladet je objavio da se ruski ratni brod Aleksandar Šabalin usidrio na granici između međunarodnih i danskih voda, samo 12 kilometara od obale Langelana, danskog ostrva u Baltičkom moru. Pritom mu je isključen AIS (Automatski identifikacioni sistem), tako da ga nije moguće pratiti niti pronaći ni u jednoj bazi podataka o brodovima.

Prema informacijama taj brod je već nekoliko dana nepokretan u tom području i danske oružane snage su navodno bile svjesne da se nalazi kod obale Langelanda. Kada su preletjeli brod iz lista "Ekstra Bladet", vidjeli su da je počeo da se kreće u sjeveroistočnom pravcu, ali zbog onesposobljenog AIS-a nije bilo moguće utvrditi tačno kuda se uputio.